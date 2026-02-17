Кличко: понад 1100 будинків на лівому березі Києва залишаються без опалення

У Києві подали тепло у всі 2 600 будинків, які залишалися без опалення внаслідок російської атаки на столичну інфраструктуру 12 лютого, заявив мер міста Віталій Кличко у вівторок.

За його даними, комунальники продовжують працювати в інших будинках, де виникають аварії, й лагодять там системи теплопостачання.

«Нагадаю також, що ще понад 1100 будинків у Дніпровському та Дарницькому районах залишаються без тепла після попередніх обстрілів. У них подати теплоносій наразі неможливо через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ», – нагадав мер столиці.

12 лютого вночі війська РФ били балістикою по обʼєктах інфраструктури Києва, повідомив міський голова Віталій Кличко. У Києві через цю атаку ще 2 600 будинків залишилися без опалення. За словами мера, це багатоповерхівки в Деснянському, Дніпровському, Печерському та Соломʼянському районах.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.



