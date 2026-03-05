Країни ЄС розпочали переговори про статус українців після завершення тимчасового захисту

Країни Євросоюзу розпочали переговори щодо майбутнього статусу українців після завершення дії директиви про тимчасовий захист, яка наразі продовжена до березня 2027 року. Перше таке обговорення за участю спецпосланниці ЄС з питань українців Ілви Йогансон відбулося 5 березня на зустрічі міністрів юстиції та внутрішніх справ, повідомив єврокомісар із внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер.

Він нагадав, що Єврокомісія в червні 2025 року представила державам-членам рекомендації щодо спільного європейського підходу до українців з тимчасовим захистом. Тепер країни-члени мають визначити наступні кроки після завершення дії механізму тимчасового захисту.

«Ми поки що не знаємо, адже щойно розпочали переговори, але ми повинні бути готові до того моменту, коли дія цієї директиви про тимчасовий захист завершиться на початку 2027 року», – сказав Бруннер, відповідаючи на запитання Радіо Свобода щодо варіантів для українців у ЄС після 4 березня 2027 року.

«Тимчасовий захист – як і випливає з назви – є тимчасовим захистом, тож нам потрібний наступний план і після березня 2027 року», – додав єврокомісар.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році ЄС уперше застосував директиву про тимчасовий захист, яка дозволила мільйонам українців жити, працювати та отримувати соціальні послуги в країнах Євросоюзу. Наразі цей режим продовжений до березня 2027 року.

Рекомендації Єврокомісії щодо завершення тимчасового захисту включають перехід українців до інших наявних національних та правових статусів. Це можуть бути дозволи на проживання на основі працевлаштування, освіти, досліджень тощо.