У Єврокомісії розповіли, чи є дебати про обмеження захисту в ЄС для українських чоловіків

Тимчасовий захист українців в Євросоюзі, зокрема чоловіків, триватиме до 2027 року, заявив речник Європейської комісії Маркус Ламмерт на брифінгу в Брюсселі.



«Мені невідомо про дебати в Люксембурзі. Можу сказати, що тимчасовий захист – це те, що ми вирішили на рівні ЄС та на рівні держав-членів до 2027 року», – сказав він, відповідаючи на запитання, чи тривають на рівні ЄС дебати щодо можливості скасування тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку.

Речник Єврокомісії пояснив, що з цієї причини до березня 2027 року відповідні правила залишатимуться чинними.

Як повідомляла газета Luxembourg Times, міністерка оборони країни Юріко Бакес підтримала міністра внутрішніх справ Леону Глодену, який заявив, що українські чоловіки в Люксембурзі, придатні до військової служби, повинні повернутися додому.

«Спочатку було багато жінок і дітей. В останні тижні та місяці ми бачили, що приїжджає також більше чоловіків. І я думаю, що це фактично є певною проблемою, якщо, з одного боку, ми надаємо військову підтримку, щоб українці могли захистити себе, і водночас до нас приїжджають молоді чоловіки», – сказала міністерка оборони.

З початком широкомасштабної збройної агресії РФ проти України та запровадженням в країні воєнного стану і загальної мобілізації було встановлено обмеження для військовозобов’язаних та призовників чоловічої статті віком від 18 до 60 років у праві на виїзд за кордон.



