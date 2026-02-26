У Норвегії заявили про наміри обмежити надання захисту для українських чоловіків 18-60 років

У Норвегії заявили про наміри обмежити надання захисту для українських чоловіків віком від 18 до 60 років.

Як повідомила міністр юстиції Астрі Аас-Хансен, імміграція до Норвегії має бути контрольованою, сталою та справедливою.

«З осені 2025 року Норвегія, як і кілька інших європейських країн, спостерігає зростання кількості молодих українських чоловіків, які прибувають до країни. Норвегія вже прийняла найбільшу кількість українців у Північному регіоні. Щоб гарантувати, що ми не отримаємо непропорційно велику частку, потрібні жорсткіші заходи», – сказала вона.



Уряд планує незабаром обговорити пропозицію, яка передбачає, що українські чоловіки віком від 18 до 60 років, за певними винятками, більше не матимуть права на тимчасовий колективний захист у Норвегії – це означає, що вони більше не отримуватимуть тимчасові дозволи на проживання на основі групової оцінки, але вони можуть подати заяву на отримання притулку за звичайними правилами.



«Норвегія не повинна приймати більше людей, ніж ми можемо інтегрувати. Розселення біженців – це добровільне завдання муніципалітетів. Норвезькі муніципалітети доклали величезних зусиль за останні роки та розселили майже 100 000 переміщених українців. Кілька муніципалітетів повідомляють про тиск на місцеві служби та нестачу житла», – сказала міністр праці та інклюзії Керсті Стенсенг.

Обмеження застосовуватимуться лише до нових заявників і не вплинуть на тих, хто вже має тимчасовий колективний захист у Норвегії. Також вони не поширюватимуться на чоловіків, які документально звільнені від військової служби або явно не здатні її проходити, або до осіб, евакуйованих за схемою медичної евакуації. Винятки також пропонуються для чоловіків, які несуть повну відповідальність за супровід дітей або за дітей у Норвегії.

Зазначається, що норвезький уряд планує схвалити відповідні законодавчі зміни до Великодня, з набуттям чинності невдовзі після цього.

Днями норвезький прем’єр Йонас Гар Стере перебував з візитом у Києві. Після зустрічі з ним прем’єрка Юлія Свириденко повідомила про черговий пакет допомоги від Осло.

Норвегія від початку повномасштабного російського вторгнення надає політичну, військову та гуманітарну підтримку Україні.

З початком широкомасштабної збройної агресії РФ проти України та запровадженням в країні воєнного стану і загальної мобілізації було встановлено обмеження для військовозобов’язаних та призовників чоловічої статті віком від 18 до 60 років у праві на виїзд за кордон.