Фінляндія відмовляється приймати збірну Білорусі у футбольній Лізі націй

Фінська футбольна асоціація вирішила перенести матч Ліги націй проти збірної Білорусі на нейтральну територію. Матч запланований на 29 вересня. Нове місце проведення буде визначено пізніше.

«Міністерство освіти, культури та спорту та міністерство закордонних справ не рекомендували проводити матч у Фінляндії. Хоча це не заборона, ми вважаємо важливим дотримуватися зовнішньополітичної лінії Фінляндії. Зараз ми починаємо підготовку до організації матчу на нейтральному полі. Ми також заявили, що події у світовій політиці останніми роками та місяцями розвиваються стрімко та непередбачувано. Якщо в цьому питанні відбудуться якісь суттєві зміни, ми готові швидко реагувати», – сказав голова Фінської футбольної асоціації Арі Лахті.

Фінська асоціація вже шукає місце в іншій країні для проведення зустрічі.

Фінляндія була серед країн, які бойкотували церемонію відкриття Паралімпійських ігор 2026 року в Італії. Ці країни зробили демарш, оскільки росіянам та білорусам дозволили виступати під їхніми національними прапорами.

Фінляндія підтримує Україну в її оборонній війні проти Росії.

Збірна Білорусі з футболу, на відміну від збірної Росії, не виключена з міжнародних змагань. Однак їй не дозволено проводити домашні матчі в Білорусі, тому зазвичай національна команда грає в Угорщині.