Мережа «Російських домів» у Білорусі відзначає річницю окупації Криму

Мережа «Російських домів», яка діє в усіх регіонах Білорусі, систематично проводить заходи, пов’язані з популяризацією так званої «спеціальної військової операції» в Україні, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

16 березня «Російський дім» у Бресті за участю представників місцевої організації «Російське товариство» відзначив чергову річницю окупації Криму Росією. Був показаний документальний фільм кінокомпанії Skyfest «Крим. Портал часу» (2022) про давню спадщину Криму та кримські артефакти, що зараз перебувають у російських музеях.

16 березня «Російський дім» у місті Гродно показав російський художній фільм «Позивний «Пасажир» про історію московського письменника, який поїхав на Донбас шукати свого брата, який там безслідно зник. Разом із фільмом відвідувачам показали виставку «Люди миру», «присвячену жителям нових регіонів Росії (ідеться про окуповані території України – ред.), які піднялися на захист своєї культури, історії та мови».

11 березня в Гомелі був показаний документальний фільм «Тихий тил» про дружин російських військовослужбовців, які воюють проти України.

Telegram-канали цих структур систематично передруковують російські новини про те, що вони називають приєднанням Криму та Донбасу до Росії.

Мережа «Російських домів» була створена в Білорусі під егідою російського державного агентства «Россотрудничество». Вона стала розширювати свою присутність у Білорусі після того, як влада ліквідувала білоруські громадські організації, починаючи з 2020 року.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України такі організації були закриті в кількох пострадянських країнах, зокрема в Азербайджані та Молдові.

Білоруська влада підтримала агресію Росії 24 лютого 2022 року, дозволивши використовувати білоруську військову інфраструктуру та повітряний простір для вторгнення російської армії та обстрілу мирних міст України.

Згідно з критеріями Женевської конвенції, Білорусь не є учасницею російської агресії проти України, оскільки на території України немає білоруських збройних сил. Однак, за наявності інших доказів (допомога з боку військової промисловості, лікування поранених російських військовослужбовців) міжнародний суд може визнати Білорусь співагресоркою.

Громадяни Білорусі воюють як на боці Росії, так і України. Їх точна кількість невідома.

За цей час, за різними оцінками, в Україні загинуло понад 80 громадян Білорусі та етнічних білорусів із українським громадянством, які воювали проти Росії (імена частини загиблих не називаються для безпеки їхніх родичів у Білорусі – ред.), а також понад 100, які воювали на боці Росії.