Український удар по Брянську знищив обладнання білоруського виробництва – BelPol

Асоціація колишніх білоруських силовиків BelPol повідомила, що під час українського удару по російському заводу мікроелектроніки «Кремній Ел» у Брянську було знищено обладнання, поставлене туди білоруським ВАТ «Планар».

За даними організації, отримані BelPol контракти свідчать про масштаби постачання обладнання для виробництва мікрочіпів та мережу російських підприємств, які отримують таке обладнання. Вартість знищеного обладнання оцінюється в «мільйони доларів».

Згідно з документами, на які посилається BelPol, «Планар» поставив на Брянський завод щонайменше дев’ять категорій обладнання.

На підтвердження організація опублікувала один із контрактів, згідно з яким Білорусь поставила різні типи установок на суму майже 4 мільйони доларів у 2023 та 2024 роках.

BelPol опублікувала повний список російських компаній та підприємств, яким білоруське ВАТ «Планар» постачає обладнання, зокрема в Москву, Калугу, Томськ, Новосибірськ, Нижній Новгород та інші міста Росії.

10 березня українські війська завдали удару по заводу мікроелектроніки «Кремній Ел» у Брянську. Підприємство виробляє чипи для ракетних систем та безпілотників. Російська влада заявляла про шість загиблих та десятки поранених.