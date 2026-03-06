Доступність посилання

До бойкоту церемонії відкриття Паралімпіади приєдналися 16 країн та ЄС – МЗС

За словами міністра Сибіги, Австралія та Франція підтвердили, що їхні офіційні особи не будуть присутні на церемонії відкриття

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що вже 16 країн та ЄС відмовилися від участі в сьогоднішній церемонії відкриття Паралімпійських ігор-2026.

За його словами, Австралія та Франція підтвердили, що їхні офіційні особи не будуть присутні на церемонії відкриття.

«Вже 16 країн та ЄС відмовилися брати участь у сьогоднішній церемонії відкриття Паралімпійських ігор. Вдячний за солідарність партнерів, яка чітко дає зрозуміти: спорт має бути за мир, справедливість та повагу до міжнародного права», – написав він у соцмережі Х.

Міністр також висловив вдячність Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литві, Польщі, Румунії та Швеції за заяву, в якій засуджується ганебне рішення Міжнародного паралімпійського комітету.

Незважаючи на триваючу війну Росії з Україною, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) дозволив шістьом російським спортсменам та чотирьом з Білорусі представляти свої країни у супроводі своїх національних прапорів, а не змагатися під нейтральними.

Збірна України не братиме участі в церемонії у Вероні на знак протесту, до неї приєднаються Австрія, Румунія та Велика Британія, Канада, Хорватія, Чехія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща.

Зимові Паралімпійські ігри з 6 до 15 березня відбудуться в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо.

