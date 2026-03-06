До бойкоту церемонії відкриття Паралімпіади приєдналися 16 країн та ЄС – МЗС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що вже 16 країн та ЄС відмовилися від участі в сьогоднішній церемонії відкриття Паралімпійських ігор-2026.



За його словами, Австралія та Франція підтвердили, що їхні офіційні особи не будуть присутні на церемонії відкриття.



«Вже 16 країн та ЄС відмовилися брати участь у сьогоднішній церемонії відкриття Паралімпійських ігор. Вдячний за солідарність партнерів, яка чітко дає зрозуміти: спорт має бути за мир, справедливість та повагу до міжнародного права», – написав він у соцмережі Х.



Міністр також висловив вдячність Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литві, Польщі, Румунії та Швеції за заяву, в якій засуджується ганебне рішення Міжнародного паралімпійського комітету.

Незважаючи на триваючу війну Росії з Україною, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) дозволив шістьом російським спортсменам та чотирьом з Білорусі представляти свої країни у супроводі своїх національних прапорів, а не змагатися під нейтральними.



Збірна України не братиме участі в церемонії у Вероні на знак протесту, до неї приєднаються Австрія, Румунія та Велика Британія, Канада, Хорватія, Чехія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща.

Зимові Паралімпійські ігри з 6 до 15 березня відбудуться в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо.