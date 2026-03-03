До бойкоту церемонії відкриття Паралімпіади приєдналася Німеччина – МЗС

Україна дякує Німецькій асоціації спорту для людей з інвалідністю за її «чітке, засноване на цінностях рішення не брати участі в параді націй на церемонії відкриття зимових Паралімпійських ігор 2026 року», заявив 3 березня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

«Я також дякую державному міністру спорту та волонтерства Німеччини Крістіані Шендерляйн за рішення не бути присутньою на церемонії, а також за чітку підтримку цієї лінії федеральним урядом. Німеччина демонструє принципове лідерство та бере на себе відповідальність, відіграючи сильну лідерську роль у європейському спорті. Гідність не підлягає обговоренню», – наголосив очільник українського зовнішньополітичного відомства.

Андрій Сибіга відзначає, що вже 11 країн та Європейський Союз ухвалили «єдине морально правильне рішення бойкотувати парад, на якому майорітимуть закривавлені російські та білоруські прапори».

Раніше цього тижня президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич повідомив, що Міжнародний паралімпійський комітет заборонив збірній України використовувати на Паралімпіаді комплект парадної форми із зображенням міжнародно визнаної території української держави.

У Міжнародному паралімпійському комітеті вважають, що форма команди із зображення мапи України є політичною демонстрацією.

У лютому ця ж організація ухвалила рішення про допуск на Паралімпіаду спортсменів із Росії та Білорусі під їхніми національними прапорами – це сталося вперше з 2022 року, коли розпочалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну, яке відбувалося в тому числі і з території Білорусі.

Зимові Паралімпійські ігри з 6 до 15 березня відбудуться в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо, українська збірна через допуск росіян і білорусів бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади.