Міжнародний паралімпійський комітет заборонив парадну форму України – Сушкевич

Міжнародний паралімпійський комітет заборонив збірній України використовувати на Паралімпіаді комплект парадної форми із зображенням міжнародно визнаної території української держави. Про це в оприлюдненому 2 березня інтерв’ю агенції «Укрінформ» розповів президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич.

«Міжнародний Паралімпійський комітет сказав: «Ні, ні, ні – так не піде!» Мовляв, ця форма політична. І сказали, що ніхто не допустить, щоб ми вийшли в такій формі. Ця форма була дуже красива, дуже символічна і дуже акцентовано «кричала» про те, що є Україна в світі, в Європі, зі всіма своїми територіями без окупації Росією», – розповів Сушкевич.

Він додав, що для українських паралімпійців довелося терміново виготовити інший комплект форми, яку «автобусом везли в Італію, де вже перебуває вся наша команда».

У Міжнародному паралімпійському комітеті вважають, що форма команди із зображення мапи України є політичною.

«Згідно з правилами МПК щодо форми для Паралімпійських ігор, тексти національних гімнів, мотиваційні слова, публічні чи політичні повідомлення, а також гасла, пов’язані з національною ідентичністю, заборонені», – пояснили в комітеті на запит BBC News Україна.

Раніше ця ж організація ухвалила рішення про допуск на Паралімпіаду спортсменів із Росії та Білорусі під їхніми національними прапорами – це сталося вперше з 2022 року, коли розпочалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну, яке відбувалося в тому числі і з території Білорусі.

Зимові Паралімпійські ігри з 6 до 15 березня відбудуться в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо, українська збірна через допуск росіян і білорусів бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади.