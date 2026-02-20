Серед російських паралімпійців немає «суб’єктів СВО» – Сушкевич

Серед російських спортсменів, які завдяки рішенню Міжнародного паралімпійського комітету потрапили на головне змагання чотириріччя до Мілана і Кортіни-д’Ампеццо, немає і не могло бути колишніх військовослужбовців, які брали участь у війні РФ проти України. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич.

«Немає жодного субєкта, який брав участь в «СВО» (російська абревіатура на позначення війни проти України – ред.)… Потрапити на рівень паралімпійських результатів за два-три роки, під час війни, отримавши поранення, неможливо. Тому що спорт найвищих досягнень – це робота дуже тривала і велика, щоб досягти рівня паралімпійських кваліфікаційних результатів. Вони не могли апріорі потрапити на Паралімпіаду, тому їх там немає і не могло бути», – наголосив Сушкевич.

Серед українських зимових паралімпійців ветеранів війни теж немає, але «у нас уже в паралімпійському русі зявились спортсмени в літніх видах спорту, які досягли певних результатів навіть на чемпіонатах світу і Європи».

«На Паралімпіаді в Парижі (влітку 2024 року – ред.) були ветерани, які виступали дуже гідно... Тобто на сьогоднішній день ми працюємо з ветеранським рухом, і ті, хто має талант здібності, можливості, скажімо, реалізуватися в спорті – ця робота триває і вона буде тривати обов’язково», – відзначив президент Національного паралімпійського комітету України.

У цьому ж інтерв’ю очільник українських паралімпійців наголосив, що, запросивши росіян і білорусів на Паралімпіаду без відбору Міжнародний паралімпійський комітет порушив власні правила, хоча на можливість отримати спеціальні запрошення претендували представники 36 країн.

Національний паралімпійський комітет України заявив, що українська паралімпійська команда і сам комітет бойкотують церемонію відкриття XIV зимових Паралімпійських ігор і вимагають не використовувати український прапор на церемонії відкриття Паралімпіади-2026.

У комітеті також наголосили, що спільнота українських паралімпійців і обурена «цинічним рішенням» Міжнародного паралімпійського комітету дозволити спортсменам з Росії й Білорусі взяти участь у Паралімпійських іграх 2026 року в Італії під своїми національними прапорами.