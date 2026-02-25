Прапори РФ і Білорусі на Паралімпіаді: Сибіга подякував міністру спорту Італії за «голос розуму»

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга 25 лютого привітав позицію уряду Італії щодо допуску російських та білоруських спортсменів під власними прапорами до Паралімпійських ігор у Мілані.

Міністр подякував очільнику Міністерства спорту Італії Андреа Абоді за «голос розуму, правди та здорового глузду».

Сибіга нагадав, що обмеження проти спортсменів із Росії й Білорусі були запроваджені у відповідь на агресію проти України, яке було брутальним порушенням міжнародного права.

«Відтоді нічого не змінилося. Агресія, звірства й терор тривають. Які підстави для пом’якшення обмежень? Їх немає», – спитав міністр.





Він повторив заклик України до посадовців інших країн утриматися від участі в церемонії відкриття Паралімпійських ігор, якщо рішення щодо допуску російської та білоруської символіки не буде скасоване.

«Ще раз дякую Італії за підтримку наших спільних принципів, чітку моральну позицію та відмінну організацію цьогорічних Олімпійських ігор», – додав Сибіга.

Міністр спорту Італії Андреа Абоді 25 лютого повторив свою критику рішення МПК допустити російську та білоруську символіку до Ігор у Мілані.

Міжнародний паралімпійський комітет 17 лютого заявив, що шістьом росіянам і чотирьом білорусам буде дозволено брати участь під національними прапорами на Паралімпійських іграх в Італії. За повідомленням комітету, ці атлети матимуть «таке ж ставлення, як і представники будь-якої іншої країни».

Міністр молоді й спорту України Матвій Бідний повідомив, що представники уряду України бойкотуватимуть Паралімпійські ігри в Італії через це рішення.

Читайте також: РФ і Білорусь отримали ліцензії на Паралімпіаду без відбору – Сушкевич

Уряд Італії висловив категоричну незгоду з рішенням дозволити спортсменам з Росії та Білорусі взяти участь у Паралімпійських іграх 2026 року в Мілані під своїми національними прапорами. У заяві віцепрезидента Ради міністрів і міністра закордонних справ Антоніо Таяні й міністра спорту Андреа Абоді також був заклик до Міжнародного паралімпійського комітету переглянути це рішення.

Зимові Паралімпійські ігри триватимуть від 6 по 15 березня.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році на Олімпіаді російським та білоруським спортсменам дозволялося змагатися лише в статусі «нейтральних» атлетів.



