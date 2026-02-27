Сибіга подякував Фінляндії за «принципове рішення» щодо Паралімпіади

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Паралімпійському комітету Фінляндії та його президентці Сарі Раутіо за «принципове рішення не відвідувати церемонію відкриття та інші офіційні заходи Паралімпійських ігор 2026 року».

«Допуск російських і білоруських спортсменів під їхніми національними символами є неприйнятним, аморальним та ганебним. Ми повторюємо наш заклик до посадовців усіх країн утриматися від участі в церемонії. Спостереження за прапорами, пов’язаними із сотнями тисяч воєнних злочинів, агресивною війною та геноцидом, на заході, спрямованому на сприяння миру, порушує елементарну людську гідність та самоповагу», – написав у мережі Х очільник українського зовнішньополітичного відомства.

Раніше цього тижня Андрій Сибіга розповів, що вісім країн і Європейський Союз підтвердили, що офіційно бойкотуватимуть церемонію відкриття Паралімпійських ігор 2026 року через допуск представників РФ та Білорусі до участі під національною символікою.

Міністр спорту Італії Андреа Абоді 25 лютого повторив свою критику рішення МПК допустити російську та білоруську символіку до Ігор у Мілані.

Міжнародний паралімпійський комітет 17 лютого заявив, що шістьом росіянам і чотирьом білорусам буде дозволено брати участь під національними прапорами на Паралімпійських іграх в Італії. За повідомленням комітету, ці атлети матимуть «таке ж ставлення, як і представники будь-якої іншої країни».

Міністр молоді й спорту України Матвій Бідний повідомив, що представники уряду України бойкотуватимуть Паралімпійські ігри в Італії через це рішення.

Уряд Італії висловив категоричну незгоду з рішенням дозволити спортсменам з Росії та Білорусі взяти участь у Паралімпійських іграх 2026 року в Мілані під своїми національними прапорами. У заяві віцепрезидента Ради міністрів і міністра закордонних справ Антоніо Таяні й міністра спорту Андреа Абоді також був заклик до Міжнародного паралімпійського комітету переглянути це рішення.

Зимові Паралімпійські ігри триватимуть від 6 до 15 березня.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році на Олімпіаді російським та білоруським спортсменам дозволялося змагатися лише в статусі «нейтральних» атлетів.