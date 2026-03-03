«Готові зруйнувати рештки репутації» – Сибіга відреагував на рішення МПК про заборону форми України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав країни-учасниці зимової Паралімпіади приєднатися до бойкоту церемонії відкриття змагань 6 березня. Так очільник зовнішньополітичного відомства відреагував на заборону Міжнародним паралімпійським комітетом (МПК) форми українських паралімпійців із зображенням елементів мапи України в її міжнародно визнані кордонах.

«Немає такого морального падіння, до якого б не опустилися бюрократи МПК. Вони готові зруйнувати залишки репутації комітету, діючи всупереч резолюціям Генеральної асамблеї ООН, територіальній цілісності України та міжнародному праву, лише щоб догодити російським воєнним злочинцям.

Ми закликаємо міжнародну спільноту, включаючи всі країни та національні Паралімпійські комітети, засудити аморальні дії МПК, зокрема їхнє ганебне рішення дозволити заплямовані кров’ю російський та білоруський прапори, та бойкотувати церемонію відкриття Зимових Паралімпійських ігор 2026 року», – написав Сибіга в соцмережах 3 березня.

Міжнародний паралімпійський комітет заборонив збірній України використовувати на Паралімпіаді комплект парадної форми із зображенням міжнародно визнаної території української держави. Про це в оприлюдненому 2 березня інтерв’ю агенції «Укрінформ» розповів президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич.

У Міжнародному паралімпійському комітеті вважають, що форма команди із зображення мапи України є політичною демонстрацією.

Раніше ця ж організація ухвалила рішення про допуск на Паралімпіаду спортсменів із Росії та Білорусі під їхніми національними прапорами – це сталося вперше з 2022 року, коли розпочалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну, яке відбувалося в тому числі і з території Білорусі.

Зимові Паралімпійські ігри з 6 до 15 березня відбудуться в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо, українська збірна через допуск росіян і білорусів бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади.