Зеленський повідомив про «сигнали від партнерів» щодо зменшення ударів по енергетиці Росії

Атаки України на Росію є ударами у відповідь, заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 30 березня.

«Ми не просто завдаємо ударів по Росії. Ми відповідаємо. Після початку енергетичної кризи у світі ми отримали сигнали від деяких партнерів щодо зменшення наших відповідей по нафтовому, енергетичному сектору РФ», – повідомив він.

Зеленський наголосив, що Україна не завдаватиме ударів по російській енергетиці, якщо Росія не битиме по українській. За його словами, Київ готовий обговорювати будь-яке припинення вогню:

«Повне припинення вогню. Енергетичне припинення вогню. Припинення вогню щодо продовольчої безпеки. Ми все це пропонували. І ми відкриті. Якщо росіяни будуть готові, нехай запропонують на будь-який період – ми готові вирішити це питання».





Голова держави також зазначив, що під час свого турне Близьким Сходом обговорював із лідерами країн регіону розблокування Ормузької протоки. Він назвав це питання болючим для всього світу, оскільки блокування протоки провокує енергетичну кризу.

«Країни Близького Сходу знають, що можуть розраховувати на нашу експертизу в цьому напрямі», – заявив він.

Президент України Володимир Зеленський наприкінці минулого тижня провів турне країнами Близького Сходу. Зокрема, 29 березня він обговорив із королем Йорданії Абдаллою Другим можливе партнерство в безпековій сфері

Нещодавно уряд РФ вирішив із 1 квітня заборонити експорт бензину з Росії на тлі атак України на об’єкти російської нафтопереробної галузі.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».