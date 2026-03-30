Зеленський пояснив, чому не відвідав Ізраїль під час турне на Близький Схід

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому під час турне країнами Близького Сходу не був із візитом в Ізраїлі.

«Я говорив із лідерами, ми домовлялися на нашому рівні про деякі деталі, після цього виїжджала наша експертна група, і після того, як експертиза була підготовлена, я вирушив у це турне. І зустрічався з лідерами, і вже були підготовлені домовленості – база для нашого спілкування з лідерами. З Ізраїлем у мене не було контакту ні по телефону, ні на експертному рівні», – розповів глава української держави 30 березня, відповідаючи на запитання журналістів.

Раніше цього місяця президент України Володимир Зеленський заявляв, що готовий до діалогу з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, зокрема щодо співпраці у протидії ударам іранських дронів.

В інтерв’ю виданню The Jerusalem Post, опублікованому 16 березня, Зеленський сказав, що ізраїльська сторона звернулася до нього щодо потенційної розмови.

На запитання, яке послання він передасть Нетаньягу, Зеленський відповів: «Він має те, що треба мені, а я маю те, що треба йому. Тож я готовий до цього діалогу».

14 березня видання Ynet повідомило, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу передав Україні запит на проведення розмови з українським президентом Володимиром Зеленським щодо протидії іранським дронам.

Президент України Володимир Зеленський наприкінці минулого тижня провів турне країнами Близького Сходу. 29 березня він обговорив із королем Йорданії Абдаллою Другим можливе партнерство в безпековій сфері

28 березня глава української держави відвідав Катар і повідомив, що Київ і Доха домовилися про взаємовигідне партнерство в оборонній сфері щонайменше на 10 років. Перед тим стало відомо, що Україна і Саудівська Аравія підписали угоду про співпрацю в оборонній сфері.