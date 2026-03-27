Росія поновлює заборону на експорт бензину

Уряд РФ вирішив із 1 квітня заборонити експорт бензину з Росії, Віцепрем’єр Олександр Новак доручив міністерству енергетики підготувати відповідну постанову уряду.

В урядовій пресслужбі заявили, що влада пішла на такий крок, щоб стабілізувати ціни на бензин та забезпечити пріоритетне постачання внутрішнього ринку.

Експерти, опитані виданням «Коммерсант», вважають, що заборона на експорт може лише загальмувати зростання цін, але серйозно вони не знизяться.

Попередня заборона на експорт бензину перестала діяти менш як два місяці тому – з 1 лютого 2026 року. Ті обмеження були запроваджені у вересні 2025 року.

Скасування ембарго могло свідчити про те, що російські НПЗ відновлюються після атак українських безпілотників, які спричинили зупинення виробництва або порушення роботи на низці підприємств.

Нині Росія обмежена в експорті після ударів України по портах у Ленінградській області 25 березня, повідомило джерело видання «Коммерсант» у галузі. За його словами, через це найближчим часом може знизитися рівень переробки та видобутку нафти. Агентство Reuters повідомило, що, за даними джерел, російські нафтовики попередили покупців, що можуть оголосити форс-мажор через удари по балтійських портах.

Ціни на бензин зросли на тлі війни США та Ізраїлю з Іраном та фактичного закриття Ормузької протоки, через які проходить 20% світового обсягу нафти.