Генштаб повідомив про удар по Кірішському НПЗ у Ленінгрдській області Росії

Сили оборони вночі проти 26 березня уразили Кірішський нафтопереробний завод, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у четвер.

Завод розташований у місті Кірші Ленінградської області Росії. За попередніми даними командування, виникла пожежа на території підприємства – загорілися установки первинної переробки нафти і два резервуари. Результат ураження та масштаби завданих збитків уточнюються.

«Кірішський НПЗ входить до трійки найбільших нафтопереробних заводів РФ. Завод має встановлену потужність переробки близько 20–21 млн тонн нафти на рік. На підприємство припадає понад 6% від загального обсягу всієї нафтопереробки країни-агресора», – заявляє Генштаб.

Читайте також: Reuters: 40% потужностей Росії з експорту нафти виведені з ладу

Командування додає, що потужності заводу використовуються для виробництва широкого переліку нафтопродуктів, зокрема пального, яке застосовується для забезпечення потреб збройних сил Росії.

«Сили оборони України продовжать системні заходи зі зниження воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації та зменшення можливостей забезпечення окупаційних військ. Удари триватимуть до повної відмови країни-терориста від збройної агресії проти України», – йдеться в заяві.

Російська влада не повідомляла про пожежу на заводі. На початку доби 26 березня губернатор Ленінградської області РФ Олександр Дрозденко повідомив про збиття понад 20 безпілотників над регіоном. За його словами, відбиття атаки тривало над Кірішським районом, «є пошкодження в промисловій зоні», без постраждалих.





Кірішський НПЗ зазнавав атаки у вересні 2026 року.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



