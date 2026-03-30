У російських Таганрозі та Краснодарі після атаки дронів є загиблий і поранені

Ростовську область у ніч проти 30 березня атакували українські безпілотники, повідомив голова регіону Юрій Слюсар.

Внаслідок атаки в Таганрозі загинув чоловік. Ще вісім людей постраждали, сімом з них надали допомогу на місці. Одна з постраждалих госпіталізована.

Мер Таганрога Світлана Камбулова 30 березня повідомила про оголошення режиму надзвичайної ситуації «в межах пошкоджених будинків, установ та підприємств».

Через падіння уламків безпілотників у місті спалахнуло кілька житлових будинків та автомобілів, пошкоджено будівлю школи. Загалом частково зруйновано та пошкоджено 12 багатоквартирних житлових будинків та 27 приватних будинків, повідомив Слюсар.

Повідомлень про те, який об’єкт міг бути атакований, наразі не надходило. Раніше в цьому місті українські дрони били по заводу «Атлант-Аеро», який має повний цикл проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних безпілотників типу «Молнія», а також складових частин для дронів «Оріон» для російських військ. Також у Таганрозі працює авіаремонтний завод ТАНТК ім. Г.М. Берієва, де проводиться модернізація стратегічних бомбардувальників Ту-95 та літаків ДРЛВ А-50.

У Прикубанському окрузі Краснодара внаслідок падіння безпілотника пошкоджені кілька квартир у багатоквартирному будинку, розповіли в оперативному штабі Краснодарського краю. Постраждали троє людей, зокрема двоє дітей.

Жителі розповіли телеграм-каналу «Обережно, новини», що в Краснодарі не працювали сирени під час атаки безпілотників. За їхніми словами, в місті «була тиша».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».