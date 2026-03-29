Росія: в Таганрозі лунають вибухи, голова міста заявляє про «масовану атаку БПЛА»

У Таганрозі в Ростовській області Росії чути вибухи, повідомляють російські медіа увечері 29 березня.

За повідомленнями, в місті зупиняли рух трамваїв. Відео, ймовірно, місцевих жителів зі звуками вибухів поширюють також українські моніторингові телеграм-канали Supernova+ та Exilenova+.

Міська голова Таганрога Світлана Камбулова заявила про роботу протиповітряної оборони з відбиття «масованої атаки БПЛА». Вона закликала містян не перебувати на вулицях та біля вікон.

Згодом губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив про загиблого та пораненого в Таганрозі. Також, за його даними, є займання та пошкодження.

Українське військове командування не коментувало повідомлення. Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що в Таганрозі «активно лунали вибухи».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилу армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.



