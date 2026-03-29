Росія: в Таганрозі лунають вибухи, голова міста заявляє про «масовану атаку БПЛА»

Міська голова Таганрога закликала містян не перебувати на вулицях та біля вікон (фото ілюстраційне)
Міська голова Таганрога закликала містян не перебувати на вулицях та біля вікон (фото ілюстраційне)

У Таганрозі в Ростовській області Росії чути вибухи, повідомляють російські медіа увечері 29 березня.

За повідомленнями, в місті зупиняли рух трамваїв. Відео, ймовірно, місцевих жителів зі звуками вибухів поширюють також українські моніторингові телеграм-канали Supernova+ та Exilenova+.

Міська голова Таганрога Світлана Камбулова заявила про роботу протиповітряної оборони з відбиття «масованої атаки БПЛА». Вона закликала містян не перебувати на вулицях та біля вікон.

Згодом губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив про загиблого та пораненого в Таганрозі. Також, за його даними, є займання та пошкодження.

Українське військове командування не коментувало повідомлення. Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що в Таганрозі «активно лунали вибухи».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилу армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.


