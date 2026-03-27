Генштаб звітує про ураження РЛК «Валдай» у Криму: він призначений для протидії малим дронам

Сили оборони вночі проти 27 березня уразили російський радіолокаційний комплекс «Валдай» у окупованому Криму, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в п’ятницю.

Командування уточнює, що комплекс був розгорнутий у районі Гвардійського на півострові:

«Цікавим є те, що комплекс має виявляти та протидіяти малорозмірним БПЛА».

Крім того, Генштаб повідомляє про удар по наземній станції управління безпілотниками «Форпост» у окупованій Євпаторії, а також низці об’єктів на окупованій частині материкової України. Серед них:

командний пункт російської армії в районі Ольгинки на окупованій частині Донецької області

склад боєприпасів РФ у районі Мангуша на Донеччині

склад матеріально-технічних засобів у районах Рибинського (Донецька область) та Новоселівки (Запорізька область)

зосередження живої сили російських військ у районі Дорожнього на окупованій частині Донецької області

«Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються», – додає командування.

Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження. Російське командування не повідомляло про удари, Міністерство оборони РФ раніше заявило про збиття 85 українських дронів, у тому числі над Кримом і Чорним морем.

Російський голова окупованого Севастополя Михайло Развожаєв на початку доби 27 березня заявив про відбиття «атаки ЗСУ» в місті.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що Сили оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по військових об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ задля зниження наступальних спроможностей російського агресора.



