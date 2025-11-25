Під час удару по Таганрогу знищені два експериментальні літаки – Бровді та OSINT-аналітики

У російському Таганрозі внаслідок удару українських безпілотників знищені два експериментальні військові літаки. Про це повідомляють командувач Сил безпілотних систем ЗСУ майор Роберт «Мадяр» Бровді та OSINT-проєкт AviVector з посиланням на дані супутникових знімків.

Літаки А-60 та А-100ЛЛ перебували на стоянці авіаційного заводу ТАНТК імені Берієва, який атакували безпілотники.

Ураження цих літаків підтвердив і командувач СБС ЗСУ.

«На болотах у Таганрозі дорогуватий паркінг. А-60 та Іл-76 (це літак-основа для проєкту А-100ЛЛ – ред.). А в ангарі – бонус, що залишиться за кадром, імовірно», – написав у телеграмі Роберт «Мадяр» Бровді.

Провоєнний російський блогер Fighterbomber також підтвердив знищення А-60. Він зазначив, що літак «останнього разу літав у 2016 році і 10 років стояв у калашному ряду, бо в нас грошей не було на його утилізацію», а тепер «питання з утилізацією вирішено».

А-100ЛЛ – проєкт, який мав бути наступним поколінням на заміну наявних у Росії літаків дальнього радіолокаційного стеження А-50. Чисельність таких придатних до використання літаків-радарів скоротилася після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Українські дрони масово атакували Таганрог у ніч проти 25 листопада. За даними місцевої влади, загинули троє людей.