Військової загрози для Фінляндії немає – Стубб про падіння дронів на території країни

Президент Фінляндії Александр Стубб прокоментував заліт дронів у повітряний простір країни вранці в неділю.

Він підтвердив, що один із дронів, які потрапили до країни, відхилившись від курсу, як встановлено, українського походження.

«Хочу наголосити, що військової загрози для Фінляндії немає. Нашї посадовці негайно відреагували на ситуацію. Дякую за ефективні дії», – заявив Стубб.

Він додав, що розслідування інциденту триває, а влада країни «уважно стежить» за ситуацією. За словами президента, Фінляндія готова реагувати на майбутні інциденти та захищати свою територію.

Раніше 29 березня Міністерство оборони країни повідомило про падіння двох дронів невстановленого походження в районі міста Коувола. Згодом Повітряні сили Фінляндії повідомили, що один із безпілотників – український дрон АН-196, який впав північніше міста Коувола.

Служба безпеки України звітувала про повторний удар по інфраструктурі нафтового термінала російського порту «Усть-Луга» у Фінській затоці в ніч проти 29 березня.



