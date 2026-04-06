У Росії заявили про атаку дронів на Новоросійськ – там розташований нафтовий термінал

У Росії заявили про атаку дронів на Краснодарський край.



Як повідомив губернатор Веніамін Кондратьєв, у Новоросійську відомо про вісім постраждалих, двоє з них – діти, пошкоджені 6 багатоквартирних та 2 приватні будинки.



Він повідомив, що уламки безпілотників також виявили на території кількох підприємств, але не уточнив яких.



Натомість телеграм-канал ASTRA пише, що у місті атаки дронів зазнав нафтоналивний термінал «Шесхаріс» – один з найбільших і стратегічно важливих нафтових терміналів Росії.

Термінал вже зазнав атаки на початку березня цього року, був пошкоджений у листопаді 2025 року.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».