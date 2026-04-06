У СБС заявили про ураження військового корабля РФ у Новоросійську

Командувач українських Сил безпілотних систем Роберт Бровді (позивний «Мадяр») заявив, що СБС вночі проти 6 квітня уразили російський фрегат «Адмірал Григорович» у порту Новоросійська, а також бурову установку «Сиваш» у Чорному морі.

«Адмірал Григорович» – перший військовий фрегат проєкту «Буревісник» ВМФ РФ, носій крилатих ракет «Калібр»(8 ракет) і ЗРК «Штиль-1 (24 ракети). Пуски ракет ППО здійснювалися безпосередньо з борту фрегату під час заходу на ціль, що не завадило подзьобати плавучу коросту», – написав Бровді у своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що операцію координувала Служба безпеки України, а ступінь пошкоджень встановлюється розвідкою.

Крім того, за словами командувача СБС, плавуча бурова установка «Сиваш» «відпрацьована Птахами 413-го окремого полку «Рейд» сумісно з силами глибинного ураження ВМС». Інших деталей щодо цієї атаки він не навів.

Російська влада і військові дані про ураження поки не коментували.

Раніше в Росії заявили про атаку дронів на Краснодарський край. Як повідомив губернатор Веніамін Кондратьєв, у Новоросійську відомо про вісьмох постраждалих і пошкоджені будинки. Він також заявив, що уламки безпілотників також виявили на території кількох підприємств, але не уточнив яких. Натомість російський телеграм-канал ASTRA писав, що у місті атаки дронів зазнав нафтоналивний термінал «Шесхаріс» – один з найбільших і стратегічно важливих нафтових терміналів Росії.

За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 6 квітня відомо про втрату Росією 33 кораблів і катерів за час повномасштабного вторгнення в Україну.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».