У ВМС заявили про ураження елітного спецпідрозділу РФ на буровій установці «Сиваш»

Військово-морські сили Збройних сил України заявляють, що уразили елітний спецпідрозділ військ РФ, що перебував на буровій установці «Сиваш» у Чорному морі.

«Крім технічних засобів розвідки і спостереження російських окупантів, було знищено ворожий розрахунок ПТРК. Намагаючись видати чергову поразку за перемогу, росіяни поширюють відео нібито знищення катера ВМС ЗС України боєприпасом «Ланцет», у той час коли насправді нами було успішно застосовано дрон-камікадзе», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому 3 листопада.

Який саме спецпідрозділ був уражений – не уточнюється. Російське командування повідомлення про втрати зазвичай не коментує.

Сили оборони України успішно протистоять спробі Росії встановити військове панування у Чорному морі після анексії Криму й початку повномасштабної війни, писав минулого місяця проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії. Восени 2023 року бійці Головного управління розвідки Міноборони України заявили, що відбили у російських військових так звані «вишки Бойка» – газовидобувні платформи «Петро Годованець» й «Україна», а також самопідіймальні бурові установки «Таврида» і «Сиваш». Але відтоді бої за них тривають, оскільки російська сторона продовжує спроби їх захоплення.

За даними Крим.Реалій, на цьому напрямку проти України воює підрозділ «Еспаньйола», сформований у 2024 році для оборони берегів окупованого Росією українського Криму від ЗСУ.

«Вишки Бойка» – це бурові газо- й нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі. Росія окупувала їх у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях, зокрема, як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС.