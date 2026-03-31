Україна ніколи не спрямовувала дрони у бік Естонії, Латвії, Литви та Фінляндії – Сибіга

Україна ніколи не спрямовувала дрони у бік Естонії, Латвії, Литви та Фінляндії, Київ перебуває на зв’язку з цими країнами щодо нещодавніх інцидентів з дронами, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.



«Ми перебуваємо на зв’язку з Естонією, Латвією, Литвою, а також Фінляндією щодо інцидентів з дронами…Можу запевнити, що ми ніколи не спрямовували дрони в бік цих країн. Ми працюємо разом з нашими партнерами, щоб убезпечити їх від таких інцидентів в майбутньому. Вчора була офіційна заява щодо цього, що нам прикро, жаль, що там трапилося», – сказав він.

Сибіга заявив, що у всіх цих випадках йшлося про «абсолютно свідомі та цілеспрямовані дії Росії».

«Ми маємо дані розвідки, які свідчать про те, що росіяни спеціально відхиляють дрони в бік країн Балтії з метою використання цих інцидентів у своїх інформаційних цілях, цілях пропаганди. Ми маємо разом дати цьому відсіч. Я вдячний нашим балтійським партнерам та фінам, які чітко заявляють, що причина цих інцидентів – у Росія, саме російська війна створила всі ці загрози і саме Росію потрібно примусити до миру», – додав міністр.

Міністерство оборони Фінляндії повідомило 29 березня про падіння двох дронів невстановленого походження в районі міста Коувола. Згодом військові заявили, що відстежили ціль та ідентифікували одну з вищезгаданих цілей як український безпілотник АН-196 на південь від Коуволи. Пілот не застосував вогонь для збиття, щоб уникнути супутніх збитків.

Служба безпеки України звітувала про повторний удар по інфраструктурі нафтового термінала російського порту «Усть-Луга» у Фінській затоці в ніч проти 29 березня.

Також повідомлялось, що дрони з України недавно падали в Литві й Латвії. Після цього країни Балтії закликали НАТО посилити протиповітряну оборону, зокрема протидію безпілотним літальним апаратам.