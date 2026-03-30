У МЗС України припустили, як дрони могли потрапити до Фінляндії

Київ перебуває на зв’язку з Гельсінкі у зв’язку з імовірним потраплянням українських дронів на територію союзної Україні держави, повідомив 30 березня речник зовнішньополітичного відомства Георгій Тихий

«Україна вже ділиться всією необхідною інформацією для зʼясування всіх обставин. Можемо ствердно сказати, що в жодному разі жодні українські дрони в бік Фінляндії не спрямовувалися. Найбільш вірогідною причиною є відхилення російськими системами РЕБ. Ми вже перепросили у фінської сторони за цей інцидент. Загалом поділяємо переконання разом із нашими фінськими друзями, що причиною як цього інциденту, так і загалом безпекових викликів у нашому регіоні є саме російська агресія проти України», – сказав представник МЗС України.

29 березня президент Фінляндії Александр Стубб прокоментував заліт дронів у повітряний простір країни вранці в неділю. Він підтвердив, що один із дронів, які потрапили до країни, відхилившись від курсу, як встановлено, українського походження.

«Хочу наголосити, що військової загрози для Фінляндії немає. Нашї посадовці негайно відреагували на ситуацію. Дякую за ефективні дії», – заявив Стубб.

Раніше 29 березня Міністерство оборони країни повідомило про падіння двох дронів невстановленого походження в районі міста Коувола. Згодом Повітряні сили Фінляндії повідомили, що один із безпілотників – український дрон АН-196, який впав північніше міста Коувола.

Служба безпеки України звітувала про повторний удар по інфраструктурі нафтового термінала російського порту «Усть-Луга» у Фінській затоці в ніч проти 29 березня.