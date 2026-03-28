Генштаб підтвердив удари по заводу з виробництва вибухівки та НПЗ у Росії 

Сухопутні війська України завдали удару по заводу з виробництва вибухових речовин у Росії, заявив Генеральний штаб Збройних сил України 28 березня.

За повідомленням, військові ракетних військ і артилерії застосували ракети FP-5 «Фламінго» для удару по заводу «Промсинтез» у Чапаєвську Самарської області Росії. Підприємство спеціалізується на виробництві компонентів вибухових речовин, які використовуються для спорядження боєприпасів, зокреа, бомб і ракет. За даними штабу, воно виробляє понад 30 тисяч тонн вибухових речовин військового призначення на рік.

«Підтверджено ураження об’єкта з подальшим вибухом у виробничій зоні. Масштаби збитків на важливому стратегічному об’єкті воєнно-промислового комплексу російського агресора уточнюються», – заявив Генштаб.

Також командування підтвердило ураження нафтопереробного заводу «Ярославський» у Ярославській області РФ: «зафіксовано влучання по території заводу з подальшою пожежею».





Штаб вказує на те, що цей НПЗ є стратегічним підприємством і одним із ключових об’єктів російської нафтопереробної галузі. Його потужність переробки сягає близько 15 мільйонів тонн нафти на рік.

«Продукція Ярославського НПЗ включає бензин, дизель, реактивне пальне та є критично важливою для логістики ворожої армії. Ступінь збитків уточнюється», – додають військові.

Раніше російська влада повідомила про атаки безпілотників, зокрема, на Самарську та Ярославську області. Моніторингові телеграм-канали заявляли про можливе ураження в районі заводів «Промсинтез» і «Полімер» у Чапаєвську Самарської області та нафтопереробного заводу «Славнефть-ЯНОС» у Ярославлі.

Генштаб також повідомив про ураження об’єктів на окупованих ситуаціях протягом попередньої доби. Зокрема, йдеться про склади пально-мастильних матеріалів в околицях окупованого Донецька, склади боєприпасів поблизу Мангуша та Глибокого, ремонтний підрозділ у районі Прохорівки, що на окупованій Донеччині. На окупованій частині Херсонщини уражені пункт управління БПЛА біля Нової Каховки та командно-спостережний пункт російської армії поблизу Любимівки.

«Також уражено район зосередження живої сили у районі Січневого на Дніпропетровщині, склад матеріально-технічних засобів поблизу Міжгір’я на тимчасово окупованій території українського Криму, а також місце зберігання пально-мастильних матеріалів на ворожій території поблизу Унечі Брянської області РФ», – йдеться в повідомленні.

За спостереженнями штабу, в Ленінградській області Росії на ранок суботи тривають пожежі на територіях нафтопереробного заводу «НОВАТЕК-Усть-Луга» та нафтового терміналу «Транснєфть-порт Приморск».

Російське командування не повідомляло про удари по окупованих територіях. Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».