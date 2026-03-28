Удари дронів по областях Росії: ймовірно, уражені виробництва вибухівки та НПЗ

Безпілотники атакували низку регіонів Росії вночі проти 28 березня, зокрема, Ярославську та Самарську область, повідомляють телеграм-канали та місцева влада, передає канал «Настоящее время».

У місті Чапаєвськ Самарської області вночі проти 28 березня зазнала атаки територія заводу з виробництва вибухових речовин, повідомляє телеграм-канал ASTRA. Місцеві медіа підтвердили, що рано вранці 28 березня в регіоні оголошували ракетну небезпеку.

Український проєкт «Кіберборошно», проаналізувавши кадри атаки, повідомив, що удару по Чапаєвську було завдано далекобійної української ракети FP-5 «Фламінго», але офіційного підтвердження цього наразі немає.

Співвласник компанії Fire Point, яка займається розробкою «Фламінго» Денис Штілерман опублікував відео запуску ракети зі словами «Чапаєвськ».

При цьому, передає російський «Інтерфакс», Міноборони РФ заявило 28 березня, що чотири крилаті ракети «Фламінго» були збиті над територією Росії, як і вісім керованих авіабомб, і 385 безпілотних літальних апаратів літакового типу.





Попри заяви російського Міноборони, жителі Чапаєвська вранці 28 березня повідомляли про велику кількість вибухів та зняли кадри місця ударів. Аналітики ASTRA вважають, що удар прийшовся по промисловому вузлу Чапаєвська, де розташовані одразу два оборонних підприємства — АТ «Промсинтез» і АТ «Полімер», але яке саме підприємство вражено, поки невідомо. Після удару вранці в суботу поліцейські перекрили з’їзд із вул. Леніна до майданчика «Полімеру» та «Промсинтезу».

Губернатор Самарської області В’ячеслав Федоріщев заявив, що удар нібито був «безуспішним», постраждалих та пошкоджень внаслідок обстрілу немає. Міський голова Самари Ілля Носков при цьому підтвердив ракетну небезпеку і звернувся до жителів міста з проханням сховатись у укриттях, а також щільно закрити вікна та не підходити до них, перекрити газ, воду та відключити електрику.

«Промсинтез» виробляє промислові вибухові речовини (тротил, амоніти) та нітробензол. «Полімер» виробляє зброю та боєприпаси, а також вибухові речовини для оборонних потреб.

Завод «Промсинтез» зазнав атаки українських дронів у ніч проти 5 квітня 2025 року, а також тиждень тому, 22 березня 2026 року. Тоді безпілотник поцілив у дах будівлі однієї з майстерень, після чого дах спалахнув.

Також українські безпілотники в ніч проти 28 березня атакували Ярославську область Росії. Губернатор Михайло Євраєв повідомив, що один із дронів влучив у садівниче товариство в Ярославському районі: там, за його твердженнями, загинула дитина, її батьків госпіталізували у тяжкому стані, також постраждала мешканка сусіднього будинку.

ASTRA пише, що метою атаки в Ярославлі був нафтопереробний завод ПАТ «Славнефть-ЯНОС», він спалахнув.

Завод належить «Славнефти», яку контролюють «Роснефть» і «Газпромом». Це велике нафтопереробне підприємство в Центральному федеральному окрузі Росії.

Офіційно влада Росії не повідомляла про влучання в НПЗ та заводи. Українське командування також наразі не коментувало удари.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



