Губернатор Ленінградської області РФ заявив про пошкодження в порту Усть-Луга після атаки дронів

Губернатор Ленінградської області Росії Олександр Дрозденко вранці 31 березня повідомив про пошкодження у нафтоналивному порту Усть-Луга після атаки безпілотників.

Деталей він не навів, але зазначив, що на 6:00 російська ППО нібито збила над регіоном 38 дронів.

Від 25 березня 2026 року українські безпілотники майже щодня атакують порт Усть-Луга. Це один із ключових морських портів РФ на Балтиці, через який Росія здійснює експорт сирої нафти й нафтопродуктів, у тому числі з використанням суден так званого тіньового флоту.

Напередодні проєкт Радіо Свобода «Схеми» опублікував супутникові фото Planet Labs, які свідчать, що в російських Приморську й Усть-Лузі продовжуються пожежі на нафтових терміналах. На зображеннях видно, як після українських ударів 29 березня горять резервуари заводу «Новатек-Усть-Луга», які після попередніх атак 25 березня залишалися неушкодженими.

У російському Приморську, згідно з супутниковими фото, догорають нафтові резервуари державної компанії «Транснафта» – вони були уражені під час попередніх атак. На знімках також видно, що було пошкоджено щонайменше 8 з 18 таких резервуарів, кожен з яких, за даними архівованої версії сайту порту, може вміщати до 50 тисяч тонн нафти.

Тим часом губернатор Ленінградської області 30 березня заявляв, що порти регіону «продовжують роботу, відвантажують нафтопродукти, продукцію газохімії, добрива до дружніх країн».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».