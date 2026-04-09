Росія не зупиниться, якщо отримає Донбас – Зеленський

Росія не зупиниться, якщо Україна поступиться їй Донбасом, вважає президент Володимир Зеленський – про це він сказав у подкасті The Rest Is Politics, який цитує британське видання The Guardian.

Зеленський висловив думку, що краще розуміє психологію та справжні воєнні цілі російського лідера Володимира Путіна, ніж адміністрація Сполучених Штатів. Президент України заявив, що Путін не зупиниться, якщо отримає Донбас, і надалі спробує захопити Дніпро та Харків.

«Ми повинні визнати, що частково американці відчувають, що (Донбас – ред.) для нас ніщо», – сказав він.

За словами президента, у Білому домі не хочуть визнавати, що Путін може їм брехати та продовжити окупацію «навіть після таких кроків».

Зеленський також назвав «некорисною» поїздку віцепрезидента США Джей Ді Венса до Будапешта днями для підтримки прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Водночас, за словами президента України, сам він не має наміру втручатися у вибори в Угорщині, що мають відбутися в неділю.

Він розповів, що намагався привернути увагу Білого дому до тісної співпраці між Москвою та Тегераном – зокрема, Кремль передавав Ірану супутникові знімки об’єктів енергетичної інфраструктури в країнах Перської затоки та в Ізраїлі.

«Я сказав це публічно. Чи чули ми реакцію США на Росію, що вони повинні це зупинити? Проблема в тому, що вони довіряють Путіну. І це шкода», – сказав Зеленський.

На питання про те, чому команда Дональда Трампа, на його думку, не розуміє справжніх намірів Росії, президент України відповів, що два делегати США – Стів Віткофф і Джаред Кушнер – «провели забагато часу» з Путіним та його оточенням.





Віцепрезидент США Джей Ді Венс напередодні заявив, що у переговорах між Росією й Україною щодо припинення війни є «значний прогрес», а позиції сторін, за його словами зблизилися.

За формулюванням Венса, зараз йдеться «про торг за кілька квадратних кілометрів території в одному чи іншому напрямку»:

«Чи варто це втрати ще сотень тисяч російських й українських молодих чоловіків? Чи варто це додаткових місяців або навіть років вищих цін на енергоносії й економічного спустошення?» – заявив він.

Через загострення ситуації на Близькому Сході тристоронні переговори України, США і Росії, які тривали протягом січня і лютого, були відкладені на невизначений час. При цьому президент України заявляв, що не вважає, що ці переговори зайшли у глухий кут.