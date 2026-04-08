«Люблю Віктора». Прихильність Трампа врятує Орбана на вирішальних виборах?

До виборів в Угорщині залишається кілька днів, але інтрига довкола найімовірнішого переможця зберігається. Свіжі опитування тільки посилюють її, адже свідчать про не таку й значну фору опозиції над провладною партією, а також про чималу кількість тих, хто ще визначається, за кого голосувати.

7–8 квітня, перед найнепередбачуванішими виборами в Угорщині за останні десятиліття, Будапешт відвідав віцепрезидент США Джей Ді Венс. Це був дружній візит на підтримку чинного прем’єра Віктора Орбана, що після 16 років перебування при владі ризикує, однак, втратити її.

Джей Ді Венс публічно хвалив Віктора Орбана й закликав угорців його підтримати. Такі жести підтримки іноземними високопосадовцями політиків, у яких попереду вибори, зустрічаються вкрай рідко. А також критикував «брюссельських бюрократів» і «елементи в українських спецслужбах», що намагаються, за словами віцепрезидента США, вплинути на вибори в Угорщині.

Радіо Свобода з’ясовувало, чому президент США Дональд Трамп «симпатизує» чинному прем’єру Угорщини, який має тісні зв’язки з Росією та Китаєм, і чи забезпечить це Орбану потрібну для перемоги прихильність виборців.

«Брюссельські бюрократи»

Свій приїзд до Будапешта за кілька днів до вирішального голосування віцепрезидент США Венс частково пояснив «ганебним втручанням» у вибори в Угорщині «брюссельської бюрократії». Конкретизуючи, чільний посадовець сказав про спроби «зробити Угорщину менш незалежною в енергетиці» та підвищити витрати для пересічних угорців.

«Вони зробили все це, тому що ненавидять цього хлопця (Орбана – ред.)…

Насіння цього конфлікту було насправді посіяне…, коли європейські лідери вирішили, що вони так глибоко зануряться в певну енергетичну економіку, що збираються відрізати себе від нафти та природного газу, що надходять зі Сходу. Це була величезна помилка тоді, і очевидно, що це величезна помилка зараз», – сказав 7 квітня в Будапешті Венс.

Угорщина – одна з двох країн ЄС, що продовжує імпортувати енергоносії з Росії. Понад 90 відсотків нафти, що надходить до країни, – російська. Майже така ж частка – газу з РФ. Угорщина залишається однією з найбільш залежних від Росії держав ЄС, попри загальний курс на зниження імпорту російських енергоносіїв та зрештою – відмови від них.

Той факт, що Європа продовжує купувати в Росії енергоносії, хоч і в значно менших обсягах, аніж до її вторгнення в Україну, викликав невдоволення в президента США Трампа.

«Вони фінансують війну проти самих себе. Хтось в біса чув про таке?» – зауважував очільник США 23 вересня, від якого очікували посилення антиросійських санкцій.

Та коли згодом Трамп запровадив їх проти двох найбільших російських нафтових компаній, угорський лідер заявив, що зміг домовитися про виняток для своєї країни.

Трамп і Орбан: парадокс чи закономірність?

«Чому США демонструють ентузіазм щодо Віктора Орбана, якщо він не виконує вимоги Трампа від Європи? Це виглядає як ідеологічна симпатія… Орбан позиціонує себе як представник консервативного націоналізму, який Трамп у принципі підтримує», – пояснює Радіо Свобода те, що здається парадоксом, провідний американський дипломат, а нині експерт вашингтонського аналітичного центру «Атлантична рада» Деніел Фрід.

Ще один відставний американський дипломат Джон Гербст, що був послом у Києві за часів президентства республіканця Джорджа Буша-молодшого, вказує також на тісний особистий контакт угорського прем’єра й американського президента.

«Вони давно знайшли спільну мову – Орбан і Трамп. Для Трампа особисті відносини мають велике значення… Також, оскільки міграційна політика Орбана в певному сенсі схожа на політику Трампа, існує певна симпатія до Орбана», – вважає Гербст.

Обурило віцепрезидента США в Будапешті й те, що Єврокомісія «вказує компаніям соціальних мереж, яку інформацію надавати угорським виборцям».

У Єврокомісії у відповідь заявили про цифрові правила й послалися на закон ЄС про цифрові послуги, за допомогою якого борються з дезінформацією в соцмережах. «У Європі вибори – це не вибір великих технологічних компаній та їхніх алгоритмів», – зауважив речник Єврокомісії Тома Реньє.

У спробах вплинути на вибори в Угорщині Венс звинуватив і «елементи в українських розвідувальних службах».

В українському МЗС відреагували на цю заяву стримано. «Ми розуміємо, що це відбулося в межах виборчої кампанії, ми не надаємо якогось занадто ризикового емоційного забарвлення», – наголосив 8 квітня речник МЗС Георгій Тихий.

Джон Гербст, що нині очолює Євразійський центр імені Діну Патричіу при «Атлантичній раді», теж пояснив ці слова Венса насамперед ціллю його приїзду до Будапешта.

«Один із ключових наративів Орбана – що Україна нібито ворожа до Угорщини… Тож просування цього наративу, на мою думку, було частиною мети Венса в Будапешті – допомогти Орбану виграти ці вибори», – сказав Гербст у коментарі Радіо Свобода.

Венс відкинув закиди у власному втручанні в угорські вибори, бо США «ніколи не погрожували Угорщині». Натомість згадав, як Брюссель заморожував мільярди доларів для Угорщини – в Єврокомісії, між тим, пояснювали це відступом Будапешта від верховенства права.

Також як приклад іноземного втручання чільний посадовець США навів перекриту Україною «Дружбу». В Києві зупинку постачань нафти Угорщині пояснюють тривалим ремонтом пошкодженої обстрілами труби.

При цьому Венс не згадав можливе втручання Росії в угорські вибори. The Washington Post, посилаючись на європейські розвідки, дізналося про можливі плани російських спецслужб інсценувати замах на Віктора Орбана, щоб підвищити його рейтинг.

Попри можливу парадоксальність у порозумінні Трампа з Орбаном, аналітикиня Німецького фонду Маршалла в Берліні Зузанна Вег вважає публічну кампанію керівництва США на підтримку Орбана (Венс прямим текстом закликав угорців віддавати за нього голоси) цілком логічною.

«У стратегії національної безпеки США прямо зазначено, що Сполучені Штати прагнутимуть підтримувати певні «однодумні» так звані патріотичні сили в Європі. І це – один із проявів такої політики», – наголосила в коментарі Радіо Свобода Вег.

Ефект Трампа-Венса в Угорщині

Свого часу Орбан був чи не єдиним європейським політиком, що відкрито підтримав кандидата Дональда Трампа в розпал кампанії в США.

Тепер президент Трамп відповідає взаємністю й відряджає своїх підлеглих до Будапешта, щоб продемонструвати підтримку Орбану, який її потребує.

В лютому чинний прем’єр Угорщини приймав держсекретаря Марко Рубіо, а зараз чимало публічних компліментів йому зробив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

«Президент Трамп любить вас… Ви – один зі справжніх державних діячів, мабуть, один із небагатьох справжніх державників у Європі, один із небагатьох людей, які можуть спілкуватися з представниками з усього світу, відігравати роль миротворця… Дуже рідко можна зустріти людину з таким поєднанням дипломатичних навичок і мудрості», – сказав чільний посадовець США Орбану.

Венс додав, що угорський прем’єр, який послідовно критикує санкції ЄС проти Росії й вважає, що Україні не виграти війну, «краще за будь-кого допоміг нам зрозуміти, що потрібно українцям і росіянам для досягнення миру».

Віцепрезидент США запевнив, що його країна продовжить мирний процес. При цьому розкритикував суперечку між Україною й Росією за «кілька квадратних кілометрів».

«Чи варто це втрати сотень тисяч додаткових російських і українських молодих чоловіків? Чи варто це додаткових місяців або навіть років високих цін на енергоносії та економічного спустошення?» – задавався 8 квітня риторичним питанням Венс.

Віцепрезидент США також виступив на передвиборчому мітингу провладної угорської партії, з якого подзвонив Дональду Трампу.

Президента, вочевидь, застав цей дзвінок зненацька, оскільки він спершу попросив дати йому хвилину, але, почувши вигуки збуреного натовпу на тлі, очільник Білого дому звернувся до угорців і похвалив Орбана.

«Люблю Угорщину й Віктора… Пам’ятайте: він не дозволив людям штурмувати вашу країну і вторгатися в неї, як це дозволили інші», – сказав, не вдаючись під час короткого дзвінка в подробиці, Трамп.

«Можемо подякувати президенту Дональду Трампу… Саме він пробудив і підняв усіх патріотів світу простим висловом: патріотизм – це не злочин, а чеснота», – сказав на тому ж мітингу прем’єр Угорщини.

Зузанна Вег із Фонду Маршалла сумнівається, що підтримка Вашингтона сильно підніме рейтинг Орбана. Однак експертка вказує на інші наслідки рішення США публічно підтримати очільника угорського уряду.

«Угорці знають президента Трампа, але віцепрезидент Венс – не настільки відома постать. Тож це точно не вплине на виборців у плані зміни їхніх уподобань. До виборів залишилося кілька днів, більшість уже визначилася.

Але це все одно сильний сигнал для ультраправих течій у Європі, пов’язаних як із рухом MAGA, так і з угорською владою, – що США підтримують своїх політичних союзників у Європі й відкрито говорять на теми, де вони поділяють позиції», – пояснює менш очевидні наслідки такого візиту для континенту Вег.

Старший науковий співробітник Американського інституту підприємництва у Вашингтоні Далібор Рохач вважає, що ситуацію для Орбана не покращив би навіть приїзд добре відомого угорцям Трампа. Надто гостро стоять внутрішні питання.

«Угорщина, яка колись була однією з історій успіху посткомуністичних реформ, тепер є однією з найбідніших країн ЄС… Виборці бачать концентрацію багатства в руках вузького кола навколо Орбана. Тому саме ці питання будуть вирішальними.

Орбан намагається змінити порядок денний, представити Україну ворогом, ніби Зеленський балотується проти нього. Але вперше за 16 років угорці мають реальний шанс змінити владу», – наголошує в коментарі Радіо Свобода Рохач.

Чого очікувати Україні

Найсвіжіші соцопитування підтверджують перевагу опозиційної партії «Тиса» над провладною «Фідес» в Угорщині. Розрив, за зведеними даними, – менше за десять відсотків.

Інтригу довкола імені можливого переможця зберігає і значна кількість виборців, які не визначилися, за кого проголосують. Тож усе може змінитися буквально останньої миті, й достеменно невідомо, на чию користь.

Саме від переконливості результатів «Тиси», якщо вона справді візьме гору над правлячою нині партією, залежить подальший розвиток подій, вважають аналітики.

«Фідесу» буде складно «перевернути» результат виборів, якщо вони справді підуть за сценарієм, який показують опитування. Але це не означає, що вони не спробують. Гадаю, на нас тоді можуть чекати досить турбулентні кілька днів, а можливо, й тижнів в Угорщині в питанні забезпечення мирної передачі влади», – вважає Далібор Рохач із Американського інституту підприємництва.

А от лідер опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр у промові Венса почув позитивні сигнали: «Віцепрезидент США в Будапешті: хто б не став новим прем'єр-міністром Угорщини, США будуть із ним співпрацювати. Угорською це означає, що США також «відпустили руку» Віктора Орбана. Керівництво партії «Тиса» розглядатиме Сполучені Штати Америки як пріоритетного партнера – і як союзника по НАТО, і як економічного партнера».

Експерти вважають, що в разі зміни влади в Угорщині Україна може розраховувати на більш конструктивні взаємини з Будапештом, аніж за правління Орбана. Дуже контрастної «проукраїнськості» від уряду Мадьяра не очікують. Навряд, кажуть, Угорщина долучиться до постачань Україні зброї.

Однак припускають, що в разі оновлення – уряд Угорщини не зводитиме перешкоди на євроінтеграційному шляху України, не блокуватиме позику їй на рівні ЄС чи транші з Європейського фонду миру, потрібні країнам-членам для відшкодування їхніх витрат на зброю Україні.

Якщо ж «Фідес» продовжить своє 16-річне правління, Києву варто приготуватися, кажуть експерти, до продовження нинішнього курсу Орбана, й не розраховувати на його пом’якшення навіть після того, як вщухнуть нинішні передвиборчі пристрасті.

«Орбан зайшов настільки далеко у своєму конфронтаційному підході до України, що йому дуже складно відступити без втрати обличчя – а цього він не любить. Тож я очікую продовження блокування. Очевидно, що угорський уряд тісно співпрацює з Росією – і це не зміниться, якщо Орбан залишиться при владі. У такому разі ЄС доведеться планувати політику щодо України, обходячи Угорщину», – зазначила Зузанна Вег.

Були повідомлення, що в разі перемоги Орбана в ЄС можуть змінити систему голосування, щоб відійти від одностайності й тим самим – «вибити» з рук Орбана карту «вето», яку він часто розігрує щодо України.

Утім, аналітики скептичні, що це можливо. Адже ці зміни мають підтримати щонайменше 26 держав-членів. Включно зі Словаччиною, лояльною до нинішньої угорської влади, Чехією, Італією, чиє керівництво теж підтримує тісні зв’язки з чинним прем’єром Угорщини.

Вирішальні для Угорщини, але також для ЄС, якому часто дорікають внутрішнім розколом, і для України та її взаємин із ключовим партнером вибори відбудуться 12 квітня.