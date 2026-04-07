Венс у Будапешті заявив, що українська розвідка «розглядає Угорщину як оперативну зону»

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, виступаючи на спільній із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном пресконференції в Будапешті 7 квітня, заявив, посилаючись на «останні повідомлення розвідки США», що Україна «можливо, втручалася в американські вибори, допомагаючи демократам».

«Також стало відомо, що українська розвідка розглядає Угорщину як оперативну зону. Яка політична мотивація може стояти за нападами України на консервативні патріотичні політичні сили як у Сполучених Штатах, так і в Угорщині?» – запитав Венс.

Згодом він уточнив, що «в українських розвідувальних службах є елементи, які намагалися вплинути на американські вибори, на угорські вибори», «є хороші люди, а є погані». «Є люди, які намагаються втручатися у вибори інших. І є люди, які насправді просто кажуть: знаєте що, ми віримо в суверенітет для всіх, і це те, що ми підтримуємо», – додав віцепрезидент США.

Джей Ді Венс наголосив, що йому «смішно, коли… люди звинувачують мого президента в тому, що він проросійський».

«Мій президент зробив більше, щоб допомогти Європі з енергією та скрапленим природним газом, ніж будь-хто у світі, що послаблює Росію, бо ми хотіли б, щоб наші союзники та друзі проводили розумну енергетичну політику, щоб їхні споживачі могли платити менше грошей, але також, коли, не дай Боже, виникає конфлікт, вони можуть покладатися на нас, а не на іншу країну, щодо енергії, яка їм потрібна», – сказав Джей Ді Венс.

Президент Володимир Зеленський раніше неодноразово заявляв, що Україна не дозволяла і не дозволить собі втручання у виборчий процес у США. Українська влада наголошує на важливості збереження двопартійної підтримки з боку Сполучених Штатів.

Під час виборчої кампанії 2024 року візити українських посадовців до США (наприклад, відвідування заводу в Пенсильванії) іноді трактувалися деякими представниками Республіканської партії як «втручання»; українські дипломати та експерти називали це елементом стандартної передвиборчої риторики в США.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс 7 квітня прибув до Угорщини, щоб передати підтримку адміністрації президента Дональда Трампа своєму союзнику, прем’єр-міністрові Віктору Орбану напередодні парламентських виборів, запланованих на 12 квітня.

Раніше президент США Дональд Трамп висловив «повну підтримку» прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану перед парламентськими виборами у країні.

Орбан протиставляє себе європейському істеблішменту й заявляє про себе як про прихильника президента США. Останнім часом розбіжності між Орбаном і керівництвом ЄС і більшості країн Євросоюзу посилилися.

Угорщина заблокувала виділення Україні узгодженого раніше кредиту в 90 мільярдів євро, а також не дає згоди на набуття чинності 20-го пакету санкцій. У свою чергу, влада України і частина європейських політиків звинувачують Орбана в проросійській позиції.

12 квітня в Угорщині пройдуть парламентські вибори, достеменних прогнозів поки що ніхто не робить, незважаючи на те, що соцопитування дають певну перевагу опозиції над партією Віктора Орбана.