Віцепрезидент США прибув до Угорщини за кілька днів до виборів

Віцепрезидент США Джей Ді Венс 7 квітня прибув до Угорщини, щоб передати підтримку адміністрації президента Дональда Трампа своєму союзнику, прем’єр-міністрові Віктору Орбану напередодні парламентських виборів, запланованих на 12 квітня.

Літак Венса вранці приземлився в Будапешті, його зустрів міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Під час дводенного візиту Венс зустрінеться з Орбаном і, як повідомило агентство Reuters із посиланням на джерела в угорському уряді, відвідає разом із ним мітинг.

«Я з нетерпінням чекаю зустрічі з моїм добрим другом Віктором, і ми поговоримо про безліч речей, пов’язаних із відносинами між США й Угорщиною», – сказав Венс журналістам перед від’їздом із Вашингтона, додавши, що також йтиметься про відносини з Європою й Україною.

Очільник угорського МЗС Петер Сійярто зазначив, що візит Венса «чітко показує, що у відносинах між США й Угорщиною настає новий золотий вік».

Раніше президент США Дональд Трамп висловив «повну підтримку» прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану перед парламентськими виборами у країні.

Орбан протиставляє себе європейському істеблішменту й заявляє про себе як про прихильника президента США. Останнім часом розбіжності між Орбаном і керівництвом ЄС і більшості країн Євросоюзу посилилися.

Угорщина заблокувала виділення Україні узгодженого раніше кредиту в 90 мільярдів євро, а також не дає згоди на набуття чинності 20-го пакету санкцій. У свою чергу, влада України і частина європейських політиків звинувачують Орбана в проросійській позиції.

12 квітня в Угорщині пройдуть парламентські вибори, достеменних прогнозів поки що ніхто не робить, незважаючи на те, що соцопитування дають певну перевагу опозиції над партією Віктора Орбана.

У ЗМІ минулого місяця з’явилися публікації, в яких стверджується, що представники Угорщини інформують Москву про те, що відбувається на засіданнях Ради ЄС, а також про те, що нібито в Москві розроблявся план, як допомогти Орбану на виборах, зокрема, через організацію фейкового замаху на нього. Про це писала The Washington Post. Соратники угорського прем’єра заперечують ці твердження.