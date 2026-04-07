Віцепрезидент США Венс вирушив до Угорщини

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вирушив до Угорщини, повідомив кореспондент Радіо Свобода Алекс Рауфоглу.

Венс заявив журналістам, що з нетерпінням чекає зустрічі зі своїм «добрим другом Віктором Орбаном».

«Ми обговоримо безліч речей, пов'язаних із відносинами США та Угорщини. Звичайно, я впевнений, що Європа, Україна та всі інші питання будуть займати досить важливе місце», – процитував Венса Рауфоглу.

Візит розпочався за кілька днів до проведення в Угорщині парламентських виборів, які заплановані на 12 квітня.

Раніше президент США Дональд Трамп висловив «повну підтримку» прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану перед парламентськими виборами у країні.



