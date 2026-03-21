WP: спецслужби РФ пропонували інсценувати «замах» на Орбана, щоб покращити його шанси на виборах

Служба зовнішньої розвідки Росії (СЗР) розглядала сценарій, за якого може бути інсценований замах на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана – щоб підняти рейтинг його партії «Фідес» напередодні парламентських виборів, які відбудуться 12 квітня, пише видання The Washington Post із посиланням дані європейської розвідки.

За повідомленням, про такий сценарій йшлося у внутрішньому звіті СЗР, отриманому й автентифікованому європейською розвідувальною службою.

WP уточнює, що невідомо, на якому рівні російської влади обговорювалася ця пропозиція, проте представник Кремля Дмитро Пєсков назвав повідомлення «дезінформацією». Речник Орбана Золтан Ковач не відповів на запит про коментар, а Служба зовнішньої розвідки РФ відмовилася від коментарів.

За інформацією журналістів, ідея «замаху» виникла через те, що російські спецслужби були стурбовані різким падінням рейтингів і самого Орбана, і його партії напередодні виборів.

За останніми даними соціологів, рейтинг партії Орбана ледь дотягує до 40%, тоді як рейтинг її супротивника, партії «Тиса», перевищував 46%.

У зв’язку з цим, за даними, раніше оприлюдненими Financial Times, Росія запустила кампанію в соцмережах на користь Орбана, яку веде пов’язане з Кремлем «Агентство соціального проєктування», а, за деякими даними, навіть відправила до Угорщини своїх політтехнологів.

У внутрішньому звіті, який отримали європейські спецслужби, в Угорщині російські спецслужби пропонували реалізувати сценарій, який мав «фундаментально змінити всю парадигму виборчої кампанії» і змістити акценти «з раціональної сфери соціально-економічних питань на емоційну», – йдеться у документі, який бачило видання WP.

Як йдеться в повідомленні, ймовірно, ідея «замаху» з’явилася після того, як у Угорщини різко загострилися відносини з Україною через зупинку прокачування дешевої російської нафти нафтопроводом «Дружба»: саме це викликало зростання цін на бензин в Угорщині і зростання соціального невдоволення урядом Орбана.

Через зупинку прокачування нафти по «Дружбі» Угорщина заблокувала черговий кредит Україні, через що президент України Володимир Зеленський заявив, що дасть Збройним силам адресу «однієї людини в Євросоюзі», маючи на увазі Орбана.

Влада Угорщини критично сприйняла ці заяви Києва і говорила про «реальні загрози» з боку України.

Ніяких реальних нападів на Орбана поки не було, наголошують журналісти Washington Post. Водночас існування такого плану, за їхніми оцінками, свідчить про високу зацікавленість Москви у результатах виборів до Угорщини.

2024 року в сусідній з Угорщиною Словаччині стався замах на прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Однак замах не був пов’язане з виборами і ніяк не вплинув на рейтинги політика. Підозрюваний у стрілянині заявив, що був не згоден із політикою уряду.

Раніше посол РФ у Будапешті Євген Станіславов заявив, що Москва ніяк не бере участі у виборчій кампанії в Угорщині. За його словами, Росія лише хоче «забезпечити продовження нормальних двосторонніх відносин і розвиток взаємовигідного співробітництва». В уряді Угорщини заперечували якесь російське втручання.