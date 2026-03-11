FT: Кремль запустив інформаційну кампанію для допомоги Орбану на виборах в Угорщині

Кремль розпочав інформаційну кампанію, щоб допомогти прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану та його партії «Фідес» перемогти на парламентських виборах у квітні 2026 року. Про це пише Financial Times з посиланням на джерела, обізнані з ситуацією, а також проєкт інформаційної кампанії.

За даними FT, адміністрація президента РФ схвалила план, який має поліпшити рейтинги «Фідес». Його розробила пов’язана з російською владою компанія «Агентство соціального проєктування» (Social Design Agency, SDA), яка перебуває під західними санкціями.

Компанія пропонує просувати у соцмережах образ Орбана як «сильного лідера з друзями по всьому світу» та називати його єдиним кандидатом, здатним зберегти суверенітет Угорщини. Його головного суперника, голову опозиційної партії «Тиса» Петера Мадьяра пропонується називати «маріонеткою з Брюсселя без зовнішньої підтримки». План передбачає «інформаційні атаки» проти Мадьяра, його партію треба представляти як «іграшку ЄС».

Розуміючи, що відкрита допомога Росії може зіграти проти Орбана, «Агентство соціального проектування», за даними FT, не вступало в прямі контакти з угорськими чиновниками, а розробило план встановлення контактів з місцевими впливовими особами.

FT зазначає, що впродовж останніх тижнів в угорських соцмережах різко зросла кількість антиукраїнських публікацій. Так, понад 100 тисяч реакцій викликав пост у фейсбуці угорського таблоїду Ripost, пов’язаного із партією Орбана. У ньому були опубліковані згенеровані за допомогою штучного інтелекту зображення з українськими інкасаторами, яких затримали в Будапешті з готівкою та золотом. На повідомлення переважно реагували іноземні користувачі, що, як пише FT, досить нетипово для угорських ЗМІ.

Посол РФ у Будапешті Євген Станіславов заявив, що Москва ніяк не бере участі у виборчій кампанії в Угорщині. За його словами, Росія лише хоче «забезпечити продовження нормальних двосторонніх відносин та розвиток взаємовигідного співробітництва». В уряді Угорщини заперечують якесь російське втручання. Речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав інформацію Financial Times «фейком».