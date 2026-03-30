Politico: у ЄС можуть змінити систему голосування, якщо Орбан переможе на виборах в Угорщині

У Європейському союзі обговорюються можливі плани зміни системи голосування, якщо партія чинного прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана переможе на виборах, повідомляє Politico з посиланням на 10 європейських дипломатів, які беруть участь в обговоренні.

За їхніми словами, ці зміни мають допомогти уникати блокування чи зайвого затягування рішень, які ухвалюються під час голосувань у ЄС. Раніше Віктор Орбан та дипломати з Угорщини неодноразово блокували голосування.

Востаннє Угорщина заблокувала пакет санкцій щодо Росії та кредит Україні на суму 90 мільярдів євро через припинення поставок нафтопроводом «Дружба», який був пошкоджений після російського обстрілу території України. Також минулого тижня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто визнав, що регулярно консультується з Москвою, зокрема перед та під час засідань ЄС з деяких питань, тому що «для Угорщини Росія – важливий партнер».

«Ніхто не має права шантажувати Європейську раду, ніхто не має права шантажувати європейські інституції. Те, що робить Угорщина – категорично неприйнятне», – говорив раніше президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Серед імовірних сценаріїв, розповідають дипломати, обговорюється зміна системи голосування, заморожування європейського фінансування та навіть позбавлення права голосу.

У рамках системи ухвалення рішень дипломати говорять про можливе розширення методів голосування кваліфікованою більшістю. За такого підходу для ухвалення рішення потрібно 55% голосів, які представляють 65% населення ЄС. Але в питаннях зовнішньої політики та в деяких випадках ухвалення бюджету потрібне схвалення всіх країн-членів. Такий сценарій може не сподобатися багатьом країнам.

Інший варіант – формування коаліцій із окремих питань. Вони вже використовуються для підтримки України в питанні постачання озброєння. Раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн говорила, що такий формат може бути прийнятним для обходу пункту про одностайність.

Також обговорюється можливість утримувати чи відмовляти у європейському фінансуванні в разі порушення верховенства права чи загальноприйнятих законів. Президент Євроради Антоніу Кошта раніше казав, що участь у ЄС вимагає від своїх членів «щирої співпраці».

«Повага до верховенства права необхідна для отримання фінансування з Євросоюзу», – сказав комісар із питань демократії, юстиції, права та захисту прав споживачів Майкл МакҐрат, відповідаючи на запитання про ймовірні фінансові заходи.

Четвертий варіант – позбавлення держави права голосу. Стаття 7 європейської угоди вже дає змогу позбавляти країни голосу, якщо вона фундаментально порушує цінності ЄС. Колишній очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс стверджує, що це може бути дієвим методом тиску на Угорщину, проте не факт, що решта 26 країн проголосує одноголосно.

Більшість дипломатів повідомили, що сценарій можливого виключення Угорщини з ЄС всерйоз не розглядається. Парламентські вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня.