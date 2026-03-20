Володимир Зеленський повідомив лідерам ЄС, що незабаром можливі переговори з Росією, яка, з огляду на відсутність потрібних Україні рішень, може почуватися сильнішою за столом переговорів. Очільниця Єврокомісії запевнила, що Україна отримає обіцяний їй кредит «так чи інакше».
Орбан перед виборами «паралізував» багатомільярдний кредит Україні. Підсумки саміту ЄС у Брюсселі
Віктор Орбан так і не розблокував 90-мільярдну позику Україні, погоджену Євросоюзом наприкінці минулого року. Заклики лідерів ЄС дотримати слова не подіяли. Прем’єр Угорщини вимагає спершу відновити постачання російської нафти його країні «Дружбою» – трубопроводом, прокладеним територією України.
