Каллас розповіла, коли ЄС може затвердити 20-й пакет санкцій проти РФ

Європейський Союз та держави-члени працюють над тим, щоб схвалити 20-й пакет санкцій проти Росії на наступному засіданні Європейської Ради, заявила висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час перебування в Бучі на Київщині 31 березня.

«У нас є деякі перешкоди на шляху щодо 20-го санкційного пакета, а також щодо виплати позики. Робота над їхнім подоланням триває, але, на жаль, сьогодні я не можу повідомити гарних новин. Ми все ще працюємо, і сподіваємося, що ми отримаємо це рішення на наступній Європейській Раді (засідання заплановане на 19–20 червня 2026 року – ред.)», – сказала Каллас.

23 лютого міністри закордонних справ ЄС на засіданні Ради ЄС не дійшли згоди щодо 20-го пакета санкцій проти РФ. Перед засіданням міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявляв, що уряд блокуватиме схвалення цього пакета санкцій ЄС, поки не буде відновлений транзит російської нафти трубопроводом «Дружба».

31 березня до Києва разом з міністрами країн ЄС прибула очільниця європейської дипломатії Кая Каллас, щоб вшанувати пам’ять жертв російської окупації в Бучі.