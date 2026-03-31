Сійярто відреагував на витік його розмови з Лавровим

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прокоментував оприлюднені в ЗМІ запис його розмови з російським колегою Сергієм Лавровим щодо скасування санкцій Євросоюзу проти окремих осіб у РФ. У публікації в фейсбуці 31 березня Сійярто заявив, що в цих записах – те, про що він заявляє публічно.

«Сьогодні підслуховувачі зробили ще одне величезне «відкриття»: вони довели, що я кажу те саме публічно, що й по телефону… Чудова робота», – написав голова МЗС Угорщини.

Він вкотре заявив, що санкційна політика ЄС – «провальна, вона завдає більше шкоди ЄС, ніж Росії».

«Ми також незліченну кількість разів чітко давали зрозуміти, що ніколи не дозволимо запровадити санкції проти осіб чи компаній, які важливі для безпеки енергопостачання Угорщини чи для досягнення миру, а також проти тих, хто просто не має підстав бути в санкційному списку. І ми продовжуватимемо наполягати на цьому в майбутньому», – додав Сійярто.

Він також зазначив, що регулярно консультується з міністрами закордонних справ «багатьох інших країн, які не входять до ЄС», щодо санкційних заходів.

Раніше сьогодні видання VSquare оприлюднило розшифровку розмови Сійярто з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим в серпні 2024 року, в ході якої угорський міністр погодився сприяти виключенню з санкційного списку ЄС сестри російського олігарха Алішера Усманова. Сім місяців потому Гульбахор Ісмаїлову виключили зі списку санкцій ЄС.

Видання зазначає, що стенограми й аудіозаписи розмов Лаврова-Сійярто, а також розмов Сійярто з іншими російськими урядовцями, були отримані й підтверджені консорціумом розслідувачів, до складу якого входять VSquare, FRONTSTORY, Delfi Estonia, The Insider і Слідчий центр Яна Куцяка (ICJK).

Раніше цього місяця видання Politico повідомило, що Європейський Союз вирішив проводити обговорення на теми, пов’язані з підтримкою України й обороноздатністю самого блоку в так званих малих форматах, до яких не запрошуватимуть Угорщину. Ймовірно, це пов’язано не лише з блокуванням Угорщиною надання Україні 90 мільярдів євро, а й із тим, що, за повідомленнями The Washington Post, очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто регулярно інформував міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про перебіг обговорень у ЄС. І хоча сама Угорщина ці звинувачення відкидала, рішення про обговорення «чутливих тем у вузькому колі за зачиненими дверми» вже нібито ухвалене.

Занепокоєння у ЄС викликали тісні контакти Віктора Орбана з очільником Росії Володимиром Путіним, візити міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто до Москви, регулярне спілкування із очільником російської дипломатії Лавровим, попри повномасштабну агресію Росії проти України й різку риторику Кремля щодо Євросоюзу, а також заява Сійярто про «енергетичний тероризм» України.