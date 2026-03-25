Орбан: Угорщина припинить поставки газу Україні до відновлення роботи «Дружби»

Угорщина припинить постачання газу до України доти, поки не відновиться потік нафти трубопроводом «Дружба», заявив 25 березня угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан.

«Доки Україна не забезпечить поставки нафти, вона не отримуватиме газ з Угорщини. Захистимо енергетичну безпеку Угорщини, збережемо захищену ціну на бензин і знижену ціну на газ», – написав Орбан у фейсбуці.

У відеозаяві він додав, що Угорщина буде поступово припиняти постачання газу, а обсяги, що вивільняються, направить у свої сховища.

Українська влада цю заяву поки що не коментувала.

Після початку повномасштабного вторгнення ЄС заборонив купувати російську нафту. Для Угорщини, Словаччини та Австрії зробили відтермінування, як для держав, що не мають доступу до моря, тобто не можуть приймати нафтові танкери з інших країн та залежні від труби «Дружба». Австрія змогла диверсифікувати свої поставки.

Нафтопровід «Дружба» – транзитом через територію України – забезпечує транспортування російської нафти до Європи, зокрема Угорщини і Словаччини.

Але, як заявили українські посадовці, нафтопровід був пошкоджений у результаті російських обстрілів наприкінці січня. Угорські та словацькі посадовці відкидають це твердження. Угорщина заявила, що нібито нещодавно опубліковані супутникові дані свідчать, що немає жодної технічної чи експлуатаційної причини, яка б завадила негайному поверненню трубопроводу до нормальної роботи.

