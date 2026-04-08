Україна вітає тишу на Близькому Сході й закликає РФ до припинення вогню – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримує тишу на Близькому Сході та в Затоці, яка відкриває шлях для дипломатичної роботи, і закликав Росію до припинення вогню у війні проти України.

«Припинення вогню – це правильне рішення, що веде до закінчення війни. Це збереження життя людей, відмова від руйнування міст і сіл, можливість для електростанцій та іншої інфраструктури нормально працювати, а отже, це час і необхідні умови, щоб дипломатія могла дати результат… Україна ще раз повторює Росії: ми готові відповідати дзеркально, якщо росіяни припинять свої удари. Це очевидно для всіх – що припинення вогню може створити правильні передумови для домовленостей», – написав Зеленський у телеграмі 8 квітня.

Він додав, що Україна протягом тижнів Україна допомагала «захисту життя на Близькому Сході та в Затоці», й українські експертні військові команди продовжать працювати в регіоні «заради подальшого розвитку безпекових спроможностей».

«Ситуація в цьому регіоні впливає глобально: будь-які загрози для безпеки й стабільності на Близькому Сході та в Затоці масштабують виклики для економіки й вартості життя в кожній країні. Саме тому має бути гарантована безпека, і інтереси кожного народу мають бути враховані при визначенні післявоєнних умов. Так само принципово захистити й свободу мореплавства в Ормузькій протоці. Рішучість у цьому питанні теж має глобальне значення», – зазначив голова держави.

Президент США Дональд Трамп 8 квітня оголосив, що Сполучені Штати погодилися на двотижневе припинення вогню з Іраном, протягом якого сторони вестимуть переговори щодо повноцінної мирної угоди. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі також підтвердив згоду Тегерана. В Ірані заявили, що протягом двох тижнів безпечний прохід через Ормузьку протоку буде можливим.

За даними ЗМІ, перший раунд переговорів між Сполученими Штатами та Іраном щодо угоди про припинення війни заплановано на п’ятницю, 10 квітня, в Ісламабаді – це будуть перші особисті переговори з початку війни.

Через загострення ситуації на Близькому Сході тристоронні переговори України, США і Росії, які тривали протягом січня і лютого, були відкладені на невизначений час. При цьому президент України заявляв, що не вважає, що ці переговори зайшли у глухий кут.

1 квітня президент Зеленський повідомив про «хорошу розмову» з представниками президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером, до якої також долучилися сенатор Ліндсі Ґрем і генеральний секретар НАТО Марк Рютте. За словами Зеленського, під час розмови було досягнуто домовленості, що команди України і США залишатимуться в постійному контакті, щоб «посилити документ про гарантії безпеки між Україною та США».

Президент також повідомив, що Україна передала США запит щодо Великоднього припинення вогню. За словами Зеленського, невідомо, чи буде в американської сторони можливість передати цей меседж РФ, проте українська пропозиція щодо припинення вогню на Великдень залишається.

6 квітня Зеленський заявив, що Україна готова відмовитися від ударів по російській нафтопереробній і нафтоекспортній інфрастуктурі, якщо Росія припинить удари по українській енергетиці.

Російська сторона припинення вогню не підтримувала.