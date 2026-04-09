Кремль: Путін не ухвалював рішення щодо Великоднього перемир’я

Російський лідер Володимир Путін поки не ухвалював рішення щодо можливого Великоднього перемир’я, повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.

«На сьогодні ніяких рішень верховний головнокомандувач не ухвалював», – сказав Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів 9 квітня.

Через загострення ситуації на Близькому Сході тристоронні переговори України, США і Росії, які тривали протягом січня і лютого, були відкладені на невизначений час. При цьому президент України заявляв, що не вважає, що ці переговори зайшли у глухий кут, і висловив готовність до Великоднього перемир’я.

1 квітня Володимир Зеленський повідомив про «хорошу розмову» з представниками президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером, до якої також долучилися сенатор Ліндсі Ґрем і генеральний секретар НАТО Марк Рютте. За словами Зеленського, під час розмови було досягнуто домовленості, що команди України і США залишатимуться в постійному контакті, щоб «посилити документ про гарантії безпеки між Україною та США».

Президент також повідомив, що Україна передала США запит щодо припинення вогню на Великдень, який православні і греко-католики відзначають 12 квітня. За словами Зеленського, невідомо, чи буде в американської сторони можливість передати цей меседж РФ, проте українська пропозиція щодо припинення вогню на Великдень залишається.

6 квітня Зеленський заявив, що Україна готова відмовитися від ударів по російській нафтопереробній і нафтоекспортній інфрастуктурі, якщо Росія припинить удари по українській енергетиці.