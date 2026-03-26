Буданов сподівається на великий обмін полоненими на Великдень

Робота над новими обмінами полоненими триває, заявив голова Офісу президента Кирило Буданов, виступаючи з нагоди річниці створення Координаційного штабу поводження з військовополоненими 26 березня.

«За час роботи штабу відбулося понад 70 обмінів. Понад вісім з половиною тисяч наших людей повернулися додому і почули найважливіші слова: «Ти вдома. Ти в Україні», – зазначив він.

Буданов розповів, що кожному обміну передують місяці складних переговорів і великої спільної роботи. Він згадав про допомогу партнерів, без яких багато обмінів було б дуже складно або й майже неможливо організувати:

«Зокрема хочу відзначити Сполучені Штати Америки та Обʼєднані Арабські Емірати. Вони насправді багато в чому допомогли. Вони зробили неоціненний внесок: дипломатичний ресурс, посередництво в найскладніших ситуаціях і тиск там, де він був необхідний. Ми вдячні їм та розраховуємо на цю підтримку й надалі».

Також, за словами посадовця, звільненню полонених сприяє робота державних програм «Хочу жить», «Хочу найти», «Хочу к своим», які допомагають здачі російських військових у полон і обмінному процесу.

«Наша спільна робота триває щодня, переговори тривають і нові обміни будуть. Я дуже сподіваюся, що на Пасху ми всі побачимо великий обмін, а ми зробимо для цього все, що потрібно», – сказав Буданов.

11 березня Координаційний штаб повідомив, що за час повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося повернути 8050 українців від початку повномасштабної війни, повідомив у телеграмі Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

5 та 6 березня Україна та Росія також провели обмін полоненими. Україна змогла повернути 500 військових з російського полону. Домовленості про цей обмін було досягнуто на перемовинах у Женеві у лютому.



