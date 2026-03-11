З лютого 2022 року Україна змогла повернути 8050 українців з російського полону – штаб

З російського полону вдалося повернути 8050 українців від початку повномасштабної війни, повідомив у телеграмі Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.



«Чотири роки роботи Координаційного штабу. За цим часом стоїть конкретний і найголовніший результат – 8050 українців, яких вдалося повернути додому», – йдеться у повідомленні.

За даними омбудсмена Дмитра Лубінця, на 6 березня з російського полону до України вдалося повернути 6922 українців.

5 та 6 березня Україна та Росія також провели обмін полоненими. Україна змогла повернути 500 військових з російського полону. Домовленості про цей обмін було досягнуто на перемовинах у Женеві у лютому.

Попередній обмін відбувся 5 лютого. Тоді Україна повернула з неволі 150 військових і сім цивільних громадян. Це був перший у 2026 році обмін полоненими.

У лютому президент Володимир Зеленський повідомляв, що у полоні в Росії перебувають близько 7 тисяч українських полонених.