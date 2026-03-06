Україна та Росія провели новий обмін – з російського полону повернулися ще 300 військових, повідомив Володимир Зеленський. За словами президента України, також сьогодні з полону додому повертаються двоє цивільних українців.



«Двоє цивільних, хлопці зі Збройних Сил України, Національної гвардії, нашої прикордонної служби. Рядові, сержанти, офіцери. Захищали Україну на різних напрямках: Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, у Маріуполі. Більшість із них були в полоні понад рік, деякі – з 2022 року», – написав президент України у телеграмі.