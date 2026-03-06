Доступність посилання

300 українців повернулися з полону: як зустрічали українських захисників

Україна та Росія провели новий обмін – з російського полону повернулися ще 300 військових, повідомив Володимир Зеленський. За словами президента України, також сьогодні з полону додому повертаються двоє цивільних українців.

«Двоє цивільних, хлопці зі Збройних Сил України, Національної гвардії, нашої прикордонної служби. Рядові, сержанти, офіцери. Захищали Україну на різних напрямках: Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, у Маріуполі. Більшість із них були в полоні понад рік, деякі – з 2022 року», – написав президент України у телеграмі.

Перші емоції українського військового після повернення з російського полону
1 Перші емоції українського військового після повернення з російського полону
Обійми з побратимами після повернення з неволі
2 Обійми з побратимами після повернення з неволі
Перша розмова з близькими
3 Перша розмова з близькими
Обійми та сльози після звільнення з російського полону
4 Обійми та сльози після звільнення з російського полону
Звільнені з російського полону українські військові
5 Звільнені з російського полону українські військові
5 березня Україна повернула з російського полону 200 українських військових. Це був перший етап обміну полоненими, про який домовилися під час переговорів у Женеві
6 5 березня Україна повернула з російського полону 200 українських військових. Це був перший етап обміну полоненими, про який домовилися під час переговорів у Женеві
Попередній обмін відбувся 5 лютого. Тоді Україна повернула з неволі 150 військових і сім цивільних громадян. Це був перший у 2026 році обмін полоненими
7 Попередній обмін відбувся 5 лютого. Тоді Україна повернула з неволі 150 військових і сім цивільних громадян. Це був перший у 2026 році обмін полоненими
За даними омбудсмена Дмитра Лубінця, загалом за два дні вдалося повернути 500 людей, а від початку повномасштабного вторгнення РФ додому повернулися 6922 українці.У лютому президент Володимир Зеленський повідомляв, що у полоні в Росії перебувають близько 7 тисяч українських полонених
8 За даними омбудсмена Дмитра Лубінця, загалом за два дні вдалося повернути 500 людей, а від початку повномасштабного вторгнення РФ додому повернулися 6922 українці.

У лютому президент Володимир Зеленський повідомляв, що у полоні в Росії перебувають близько 7 тисяч українських полонених

