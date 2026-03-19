У Росії суд засудив трьох українців, викрадених із Мелітополя – юристка

Військовий суд у Ростові-на-Дону 19 березня оголосив вирок трьом українським хлопцям з окупованого Мелітополя – Віктору Азаровському, Олегу Шоколу та Денису Василику. Про це повідомила у соцмережах юристка Катерина Бобровська 19 березня.

Бобровська зазначила, що опікувалася цією справою майже три роки і вважає, що це є «показовим прикладом грубого порушення міжнародного гуманітарного та кримінального права».

За словами юристки, Віктору Азаровському присудили 8 років і 6 місяців позбавлення волі, Олегу Шоколу – 7 років і 6 місяців, а Денису Василику – 7 років.

«Під час розгляду справи були допущені грубі порушення: судовий процес відбувався у закритому режимі, без доступу ЗМІ та міжнародних спостерігачів, неповнолітніх фактично позбавили права на справедливий і публічний суд, є обґрунтовані підстави вважати, що щодо дітей застосовувався тиск та примус до надання показів, тривале утримання в СІЗО неповнолітніх суперечить принципу винятковості такого заходу, ефективний і незалежний захист був істотно обмежений», – написала Катерина Бобровська.

Проєкт Радіо Свобода «Ти як?» раніше розповідав історію хлопців. Їх затримали у жовтні 2023 року в Мелітополі, обвинувачуючи в організації групи, яка планувала терористичний акт, диверсію, виготовленні і зберіганні вибухівки. На той час хлопцям було 16-17 років, коли їх депортували до РФ та майже три роки утримували в СІЗО №2 Таганрога.