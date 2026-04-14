Сотні ракет для Patriot, дрони – у Міноборони повідомили про «масштабний пакет» співпраці з Німеччиною

У Міністерстві оборони України повідомили про новий «масштабний пакет» співпраці з Німеччиною на чотири мільярди євро, що передбачає посилення української протиповітряної оборони, розвиток далекобійних спроможностей, а також спільне виробництво дронів.

Як повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, три угоди підписали на його зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

«Німеччина профінансує контракт на кілька сотень ракет до Patriot – це суттєво підсилить захист українських міст і критичної інфраструктури. Також передбачено постачання 36 пускових установок IRIS-T, що посилить багаторівневу систему ППО. Домовилися про 300 млн євро інвестицій у далекобійні спроможності, що дасть змогу нарощувати виробництво українського озброєння. У межах ініціативи Build with Ukraine запускаємо спільне виробництво mid-strike дронів із використанням AI. На першому етапі – 5 000 дронів для Сил оборони», – написав Федоров у телеграмі.

За його словами, це «win-win співпраця», що посилює оборону України й безпеку всієї Європи.

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський, який прибув до Берліна, повідомив, що Україна запропонувала Німеччині угоду щодо виробництва різних типів дронів.

Німеччина стала найбільшим європейським донором України в її боротьбі проти російської агресії на тлі того, що Сполучені Штати за президентства Дональда Трампа скоротили підтримку.